IBM'in Geliri İlk Çeyrekte Yüzde 9 Arttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IBM'in Geliri İlk Çeyrekte Yüzde 9 Arttı

23.04.2026 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IBM, 2023'ün ilk çeyreğinde 15,9 milyar dolar gelir elde etti, net karı ise 1,2 milyar dolara yükseldi.

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 15,9 milyar dolara yükseldi.

IBM, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 15,9 milyar dolara ulaştı.

IBM, geçen yılın aynı döneminde 14,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 1,2 milyar dolara çıktı.

IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,12 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 1,28 dolara yükseldi.

IBM'in geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, bilançoya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın küresel iş hacmi için bir itici güç olmaya devam ettiğini belirterek, 2026 yılında sabit kur bazında yüzde 5'in üzerinde gelir büyümesi ve serbest nakit akışında yıllık bazda yaklaşık 1 milyar dolarlık artış beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Ibm, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 01:41:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.