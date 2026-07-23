IBM'in Geliri Yüzde 1 Artışla 17,2 Milyar Dolar - Son Dakika
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IBM'in Geliri Yüzde 1 Artışla 17,2 Milyar Dolar

23.07.2026 02:28
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IBM, ikinci çeyrek gelirini yıllık yüzde 1 artırarak 17,2 milyar dolara yükseltti; net kar düştü.

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1 artarak 17,2 milyar dolara yükseldi.

IBM, 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 17,2 milyar dolara ulaştı. IBM, geçen yılın aynı döneminde 16,98 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 2,17 milyar dolara geriledi. IBM'in net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,19 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,31 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,27 dolara indi.

IBM'in geliri ve hisse başına karı, bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ayrıca şirket, 2026 yılının tamamı için sabit kur bazında yüzde 4 ila 5 aralığında gelir artışı öngördüğünü bildirdi.

IBM'in Üst Yöneticisi Arvind Krishna, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin gelir artışını ve karlılığını hızlandırmak, yapay zeka ile otomasyon yoluyla şirket genelinde verimliliği artırmak ve inovasyonu hızla ticarileştirmeye yönelik yatırımları yoğunlaştırmak için adımlar attıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Ibm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IBM'in Geliri Yüzde 1 Artışla 17,2 Milyar Dolar - Son Dakika

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