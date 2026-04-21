İç Anadolu'ya Yerel Kalkınma Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerin savunma sanayisinden tıbbi cihaz üretimine kadar farklı alanlardaki yatırımlarına destek sağlanacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Anadolu'da Kalkınma Seferberliği" başlıklı dosyasının 4'üncü haberinde, İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yapılacak yatırımlara yönelik yerel kalkınma desteklerine yer verildi.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, İç Anadolu Bölgesi'ndeki 13 şehre, yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması için destek sağlanacak.

Böylece, bölgedeki illerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor.

Bu kapsamda desteklenecek yatırım konuları arasında başkent Ankara'da özellikle asgari 1000 baş kapasiteli entegre tiftik keçisi yetiştiriciliği ve buna bağlı ürünlerin üretimi öne çıkarken, kırsal ilçelerde alternatif turizm yatırımları da teşvik alabilecek. Tıbbi cihaz üretimi ile toz metalurjisi ve bu alana yönelik makine üretimi de Ankara'nın öncelikli yatırım başlıkları arasında yer alıyor.

Konya'da akıllı tarım teknolojileri, tarım makineleri ve ekipmanlarının üretimi desteklenecek alanlar arasında bulunurken, askeri araçlar, silah ve mühimmat üretimi ile motorlu taşıt parçaları üretimi de teşvik kapsamına dahil edildi. Raylı taşımacılık sistemlerine yönelik araç ve parça üretimi de Konya'nın öncelikli desteklenecek sektörleri arasında sıralanıyor.

Kayseri'de elektrikli ev aletleri ve ölçüm cihazlarında kullanılan yüksek katma değerli ürünlerin üretimi, mobilya sektörüne yönelik yan sanayi yatırımları ile sivil havacılık ürünlerinin üretimi ve bakım merkezleri teşvik edilecek. Tıbbi cihaz üretimi de bu il için belirlenen yatırım alanları arasında yer aldı.

Eskişehir ve Sivas'a havacılık ve raylı sistemler için destek

Eskişehir'de elektrikli ev aletlerine yönelik endüstriyel metal şekillendirme, havacılık ve raylı sistemler için parça üretimi ile test ve belgelendirme merkezlerinin kurulması öncelikli sektörler olarak öne çıkıyor. Tarım makineleri aksam ve parça üretimi de teşvik edilecek alanlar arasında bulunuyor.

Sivas'ta havacılık, raylı sistemler ve otomotiv sektörlerine yönelik mekanik ve elektrik bağlantı elemanları üretimi ile optik malzeme içeren ürünlerin imalatı desteklenecek. Ayrıca ulaşım araçları için döküm parça üretimi ile yapı malzemeleri ve yapı kimyasalları üretimi de desteklerden yararlanacak.

Aksaray'da desteklenecek alanlar arasında, endüstriyel metal teknolojilerine yönelik katma değerli ürün, motorlu taşıt parçaları ile motosiklet ve benzeri araçları ile savunma sanayisine yönelik teknik aksam ve kritik bileşenlerin üretimi öne çıkıyor.

Karaman'da 5 yıldızlı konaklama tesisleri, fonksiyonel gıdalar ve yüksek katma değerli gıda bileşenleri üretimi ile gıda makineleri ve endüstriyel mutfak ekipmanları üretimi için yapılacak yatırımlar teşvik edilecek. Ayrıca nitelikli ambalaj ve paketleme ürünleri üretimi de öncelikli desteklenecek alanlar arasında yer alıyor.

Kırıkkale'de mühimmat ve silah parçaları üretimi öne çıkacak

Kırıkkale'de kritik kimyasallar ve enerjetik malzemelerin üretimi ile petrokimya ara girdilerine dayalı ileri teknoloji ürünleri yatırımları desteklenecek. Savunma sanayisine yönelik metal işleme, mühimmat ve silah parçaları üretimi ile tuzdan katma değerli kimyasal üretimi de teşvik kapsamına alındı.

Kırşehir'de en az 20 dekar büyüklüğünde entegre jeotermal sera yatırımlarıyla dört yıldız ve üzeri termal konaklama tesisleri öncelikli yatırım konuları arasında yer aldı. Tahıl ve bakliyat ürünlerinden katma değerli gıda üretimi ile yem katkı maddeleri üretimi de bu ilde desteklenecek.

Nevşehir'de dondurulmuş patates ve patates bazlı katma değerli ürünlerin üretimi teşvik edilecek alanlar arasında sıralandı. Ayrıca, görsel-işitsel prodüksiyon altyapıları, nitelikli kültür endüstrileri yatırımları ve veri merkezleri de desteklenecek öncelikli sektörler arasında sıralandı.

Niğde'de gıda ve içecek makineleri üretimi ile maden işleme makineleri üretimi desteklenecek. Bu ildeki meyve ve sebzeden katma değerli ürün üretimi ile mikronize kalsit bazlı ürünler de teşvik kapsamına alındı.

Çankırı'da 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisleri ile ambalajlı doğal kaynak suyu üretimi, çeşitli madenlerden katma değerli ürün üretimi ve otomotiv yan sanayi yatırımları da öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Yozgat'ta da entegre jeotermal sera yatırımları, asgari 500 büyükbaşlık besi ve et işleme tesisleri, bakliyattan katma değerli ürün üretimi ile paketli hazır gıda yatırımları, teşvik edilecek sektörler olarak belirlendi.

Program kapsamında belirlenen bu yatırım alanlarıyla, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, üretim çeşitliliğinin artırılması ve yüksek katma değerli sektörlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece, başkent Ankara başta olmak üzere bölgedeki diğer illerin kalkınma yolculuğuna katkı sağlanması hedefleniyor.