İç borçlanma stratejisi (2) - Son Dakika
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İç borçlanma stratejisi (2)

31.05.2022 17:21
İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 28 milyar lira, temmuzda 20 milyar lira ve ağustosta 43 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 28 milyar lira, temmuzda 20 milyar lira ve ağustosta 43 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın haziran-ağustos dönemi iç borçlanma stratejisinde, haziranda 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, temmuzda 10,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar liralık, ağustosta da 74,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 43 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 22,1 milyar lirasının piyasadan, 5,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuz iç borçlanmasının 16,8 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustos ayındaki iç borçlanmanın ise 39,5 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 24,9 milyar liralık, temmuzda 17,7 milyar liralık, ağustosta da 85 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 22,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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