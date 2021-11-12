ICBC Turkey, teknolojik yatırımlarını paylaştı

ICBC Turkey, Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'na katıldı. Banka, teknolojik yatırımlarını ve bu yöndeki çalışmalarını ziyaretçilerle paylaştı.

Dijital teknoloji ekosistemini buluşturan Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'nın ana sponsoru ICBC Turkey, 5G'den mobiliteye, akıllı teknolojilerden büyük veriye kadar birçok teknolojinin konuşulduğu etkinlikte bankanın dijitalleşmeye ve teknolojiye verdiği önemi anlattı. Konferansta ICBC Turkey, yeni projeleri QR kod ile yapılabilen işlemleri ziyaretçiler ile paylaştı.

ICBC Turkey Genel Müdür Vekili Kadir Karakurum konuşmasında, "ICBC Grubu, FinTech inovasyonlarında önde gelen küresel liderlerden. Hızlı değişkenlerin olduğu bu ortamda teknolojik altyapımıza yatırım yapıyoruz, Türkiye'deki perakende bankacılık hizmetlerimizi genişletiyoruz ve Çin-Türkiye arasındaki teknolojik yatırımların geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Ödeme sistemleri alanında, WeChat Pay'i Türkiye pazarına getiren öncü banka konumundayız. ICBC Turkey olarak teknolojilerde yenilikçi yaklaşımımızı ve uzmanlığımızı her alana yaymak istiyoruz. Türkiye'de en çok tercih edilen ödeme yöntemlerine baktığımızda ilk olarak çipli ve temassız ödeme işlemlerinin tercih edildiğini görüyoruz. Nakit ödemeler ise ikinci sırada yer alıyor. Biz de bu ihtiyacı yeni uygulamamız ile karşılamak istiyoruz. QR Kod ile müşterilerimiz para çekme, yatırma ve ödeme işlemlerini kolayca yapabilecek" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL