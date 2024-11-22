Icelandair, Reykjavik-İstanbul Seferlerine Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Icelandair, Reykjavik-İstanbul Seferlerine Başlıyor

İzlanda'nın ulusal havayolu şirketi Icelandair, başkent Reykjavik'ten İstanbul Havalimanı'na 5 Eylül 2025'te başlayacak olan seferlerle yolcularına yeni bir uçuş rotası sunacak. Haftada 4 sefer düzenlenecek ve kod paylaşımı ile daha geniş bir ağı bölgeye bağlayacak.

22.11.2024 12:17
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İZLANDA'NIN ulusal havayolu şirketi olan Icelandair, kuzey ışıklarının görüldüğü başkent Reykjavik'ten İstanbul Havalimanı'na seferlerle başlıyor. İlk sefer 5 Eylül 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2024 yılının ilk 10 ayında 67,6 milyon yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, her geçen gün ağına eklediği havayolu sayısı ile uluslararası arenadaki gücünü artırıyor. Bu bağlamda İzlanda'nın ulusal havayolu şirketi Icelandair, Reykjavik-İstanbul Havalimanı seferleri düzenleyecek. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar haftada 4 kez Boeing 737MAX 8 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek. Icelandair ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan kod paylaşımı anlaşmasına göre, Kuzey Amerika ve İzlanda'daki Icelandair yolcuları, THY ağı üzerinden doğuya, özellikle Asya ve Orta Doğu'ya; THY yolcuları ise Icelandair uçuşlarıyla batıya, İzlanda, Kanada ve Kuzey Amerika'ya bağlanabilecekler. Kod paylaşımı sayesinde yolcular, tek bir biletle seyahat edebilecek ve bagajlarının son varış noktasına kadar teslim edilmesi kolaylığından faydalanabilecekler.

İZLANDA SADECE BİR ROTA DEĞİL

Icelandair'in İstanbul operasyonlarına başlamasından duydukları memnuniyeti aktaran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, "2024'ün ilk 9 ayında İstanbul 14 milyon turist ağırlayarak yüzde 6,6'lık bir büyüme gösterdi. Dünyanın farklı lokasyonlarından şehrimize gelen turist sayısının her geçen gün artmasında, İGA İstanbul Havalimanı olarak payımız bulunduğu için memnuniyet duyuyoruz. Kuzey Avrupa'nın en önemli ülkelerinden İzlanda'nın ulusal Havayolu Icelandair'in aramıza katılması da bu açıdan çok önemli. Bu bağlantı yalnızca yeni bir rota değil; İzlanda'nın muazzam doğal güzelliklerini İstanbul'un zengin kültürel mirasıyla birleştiren bir köprü olacak. Turizm ve ticaret için sonsuz keşifler ve yeni ufuklar açıyoruz. Icelandair ile birlikte, İGA İstanbul Havalimanı'nda küresel seyahatin ruhunu yeniden tanımlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Icelandair, Reykjavik-İstanbul Seferlerine Başlıyor - Son Dakika

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