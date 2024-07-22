İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOBB yöneticileriyle bir araya geldi

Ekonomi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsanın yöneticileriyle bir araya geldi.

TOBB ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları katıldı. Toplantı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. İstişare toplantısında, TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa yöneticisi söz alacak. - ANKARA