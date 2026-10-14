IEA Başkanı Birol, LPG fiyatlarındaki yüzde 60 artış üzerine arz güvenliği görüşüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel LPG fiyatlarının ABD/İsrail- İran Savaşı öncesine kıyasla yüzde 60 arttığını belirterek, LPG arz güvenliğine yönelik bir mekanizma geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı konusunda hükümetler ve sektör temsilcileriyle görüştüklerini söyledi.

Birol, Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Likit Gaz Haftası Programı'ndaki konuşmasında, enerjiye ilişkin hiçbir konunun dünyanın içinde bulunduğu enerji krizinden bağımsız ele alınamayacağını söyledi.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının hemen ardından ifade ettiği "Tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidiyle karşı karşıyayız." sözlerini hatırlatan Birol, "Savaşın başlamasından bu yana neredeyse 8 ay geçti ve etkilerini her geçen gün daha da net bir şekilde görüyoruz. Sadece petrol ve doğal gaz piyasalarında değil, gübre ve diğer sektörlerde de." diye konuştu.

Birol, petrol piyasalarında dikkatin ham petrol fiyatlarının 100 doların biraz üzerindeki seyrine odaklandığını belirterek, "Ancak kimse ham petrol kullanmıyor. İnsanlar LPG, dizel ya da benzin kullanıyor. Dizel fiyatları bugün savaş başlamadan önceki seviyenin iki katı." ifadelerini kullandı.

Ekonominin çok önemli bir parçası olan dizelin ulaşımda, elektrik üretiminde, sanayide ve tarım sektöründe kullanıldığını dile getiren Birol, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yanı sıra birçok Rus rafinerisinin hasar görmesi, dizel piyasalarında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor. Durum çok ciddi. Kış mevsimine girerken genellikle dizel talebinde artış görülür ve birçok rafineri bakım programına geçer. Bu, son zamanlarda G7 ülkelerinin devlet başkanlarıyla bir araya gelmemin ana nedeni. Uluslararası Enerji Ajansı olarak dizel piyasalarını istikrara kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Halihazırda bazı adımlar attık. Bu çabaları sürdüreceğiz ve gerekirse aynı doğrultuda ilave adımlar atacağız."

Birol, LPG konusuna ilişkin de "LPG de krizden etkilenmekte. LPG ticaretinin üçte birinden fazlası, ağırlıklı olarak Asya'ya yönelik olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte. LPG piyasalarında bir miktar sıkışıklık gözlemliyoruz. Bugün itibarıyla dünya genelinde LPG fiyatları savaş öncesi seviyelere kıyasla ortalama yüzde 60 daha yüksek." bilgisini paylaştı.

LPG sektöründeki bu hareketliliğin haneleri de doğrudan etkilediğine dikkati çeken Birol, şunları kaydetti:

"LPG'nin yüzde 50'sinden biraz fazlası evlerde, yemek pişirme ve ısınma amaçlı kullanılıyor. Geri kalanı petrokimya ve sanayi sektörlerinde kullanılmakta. Bu nedenle mevcut enerji krizi, haneleri doğrudan etkilemekte. İşte bu nedenle enerji sektörüyle işbirliği yaparak yeni bir program geliştiriyoruz. IEA'da petrol stokları için devasa bir mekanizmamız var. Piyasada ciddi bir sorun ya da aksaklık yaşandığında, bu stokları piyasaya salıyoruz. Birçok hükümet ve sektör temsilcileriyle bir LPG güvenlik mekanizması geliştirip geliştirmememiz gerektiği konusunda da görüşüyoruz."

Birol, temiz pişirme güvenliği programına da büyük bir destek verildiğini belirterek, temiz pişirme için en kolay çözümün ise LPG olduğunu söyledi.