Ekonomi

IEA'dan Küresel Petrol Talebi Revizyonu

13.08.2025 12:11
IEA, 2023 petrol talebi artışını günlük 20 bin varil düşürerek 680 bin varil olarak güncelledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü günlük 20 bin varil aşağı yönlü revize etti.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 680 bin varil artarak 103 milyon 740 bin varile yükselmesi bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 700 bin varil olarak öngörülmüştü.

Küresel petrol talebindeki artışın bu yıl, büyük ölçüde zayıf makroekonomik görünüm nedeniyle geçen yılki günlük 860 bin varillik artışın altında kalacağı tahmin ediliyor.

Talebin OECD bölgesinde önceki yıla göre günlük 80 bin varil azalarak 45 milyon 610 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 760 bin varil artışla 58 milyon 130 bin varil olacağı hesaplanıyor.???????

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 440 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol arzı temmuzda aynı kaldı

Öte yandan, küresel petrol arzı temmuzda değişmeyerek günlük 105 milyon 640 bin varil seviyesinde kaldı.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol arzı günlük yaklaşık 180 bin varil azalarak 33 milyon 860 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 170 bin varil artışla 71 milyon 780 bin varil seviyesine ulaştı.

Rapora göre, OPEC+ üretimindeki günlük 230 bin varillik düşüş, OPEC+ dışı üretimdeki aynı miktardaki artışla dengelendi.

Raporda, ABD'nin Hindistan başta olmak üzere Rus ham petrolü alan ülkelere uyguladığı baskıya değinilerek, Avrupa Birliği'nin gelecek yıldan itibaren Rus ham petrolünden rafine edilen petrol ürünlerinin ithalatını yasakladığı anımsatıldı.

Ayrıca, farklı yönlerde ilerleyen söz konusu politika değişikliklerinin sonucunu belirlemek için henüz erken olduğu, piyasanın dengelenebilmesi için bir değişikliğin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

