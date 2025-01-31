İFM Genel Müdürü'nden 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Ekonomi

İFM Genel Müdürü'nden 'Yılın Kareleri' Oylaması

İFM Genel Müdürü\'nden \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Ahmet İhsan Erdem, 2024'ün önemli anlarını içeren 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

31.01.2025 09:46
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İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdem, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesine oy veren Erdem, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" isimli fotoğrafını seçti.

Erdem, "Haber" alanında Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti" isimli fotoğrafını tercih ederken, "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" karesini oyladı.

Son olarak "Spor" kategorisini inceleyen Erdem, oyunu Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafından yana kullandı.

İFM Genel Müdürü Erdem, oylamanın artık gelenekselleştiğini ve her sene merakla beklendiğini söyledi.

Bunun Anadolu Ajansı'nın dünya sathında ne kadar geniş bir ağa ve erişime sahip olduğunu gösterdiğini dile getiren Erdem, "En çok hangi fotoğrafın tercih edileceğini heyecanla, merakla bekliyoruz. Bundan sonraki yıllarda da eminim daha umut veren, pozitif gündemlerin de vurgulandığı konularla alakalı fotoğraf seçmek nasip olur." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul Finans Merkezi, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Magazin, Ekonomi, Suriye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İFM Genel Müdürü'nden 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

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