IGC, 2026/2027\'de tahıl üretiminde yüzde 3, buğdayda 25 milyon ton azalış öngördü

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), üç yıldır üst üste kaydedilen artışın ardından küresel tahıl üretiminin 2026/2027 sezonunda, rekor kıran geçen yıla kıyasla yüzde 3 oranında gerileyeceğini açıkladı.

Konsey, Temmuz 2026 / Haziran 2027 dönemine ilişkin son raporunda, küresel tahıl üretiminin 2 milyar 420 milyon tona olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Tüm zamanların rekoru olan geçen sezonun 74 milyon ton altında hububat üretimini tahminleyen konsey, yüzde 3 civarında bir gerileme öngörüyor. Üç yıllık ardı ardına artışın ardından küresel üretimin genel toplamda geçen sezona göre yüzde 3 oranında gerilemesi bekleniyor. Rekor alan geçen sezon yüzde 7'lik bir artış olmuştu.

Buğday üretiminde 25 milyon tonluk azalış

Rapora göre, küresel buğday üretiminin ise geçen döneme göre 25 milyon ton azalışla 2026/27 sezonunda 820 milyon tone gerilemesi bekleniyor.

Geçen sezonun rekorunun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşan tahıl üretimine rağmen, Karadeniz bölgesindeki ihracat aksamaları nedeniyle küresel buğday ticareti ve sevkiyatları yavaş seyrediyor.

Arzın daralması ve fiyatların yükselmesi nedeniyle küresel tüketimin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Dünya hububat tüketiminin rekor olan geçen yıla göre sadece 4 milyon ton düşüşle 2 milyar 444 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Dünya bu sezon stoklardan yiyecek

Sezon başı devir miktarındaki düşüşe rağmen, küresel kapanış stokları tahmini önceki rapora göre aylık bazda 2 milyon ton artışla 608 milyon tona çıkarıldı ancak buğday ve mısır stoklarındaki daralma nedeniyle, yıl sonu toplam tahıl stoklarının geçen sezona göre yüzde 4 (24 milyon ton) azalarak 608 milyon ton seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Karadeniz hattındaki ihracat aksamaları nedeniyle küresel buğday akışı yavaş ilerlerken Temmuz/Haziran dönemini kapsayan toplam tahıl ticaretinin yıllık bazda yüzde 3 (16 milyon ton) azalarak 451 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.