Iğdır Canlı Hayvan Borsası Şap Hastalığından Sonra Yeniden Açıldı

Çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir enfeksiyon çeşidi olan şap hastalığından dolayı 1 aydır karantinada olan Iğdır Canlı Hayvan Borsası, düzenlenen programla yeniden kullanıma açıldı.
Iğdır'da önemli bir gelir kaynağı olan hayvancılık şehirde görülen şap hastalığından dolayı Hayvan Borsası'nın kapatılması ile bir aydır zor günler yaşıyordu. Hastalıktan dolayı Ocak ayında kullanıma kapatılan Hayvan Borsası'nın yeniden hizmete açılması için çalışma başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aşı ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla salgın durduruldu. Vatandaşların dört gözle açılışını beklediği Hayvan Borsası bugün Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, üreticiler ve ilgililerin katılımıyla yeniden kullanıma açıldı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, duaların ardından pazarın açılışı yaparak çiftçilerin sorunlarını dinledi. Vali Turan, hayvan üreticileri bire bir pazarlık yaparken hayvan alım-satımlarında anlaşamayan üreticiler arasında da pazarlık yaptı. Vali Turan, daha sonra kahvehanede çiftçilerle görüşüp sohbet etti.
Iğdır'daki köylerde çıkan salgın sonrası Hayvan Borsası'nın mecburi bir şekilde kapatıldığını belirten Vali Turan, "Kısa bir süre önce bir köyümüzde salgın hastalık çıkmıştı, bundan dolayı pazarımız karantina altındaydı ve bundan dolayı üreticilerimiz mağdurdu. Bugün açılışını yaptık. Iğdır tarım ve hayvancılıkta çok ileri düzeyde bir şehirdir. Özellikle hayvancılıkta çok ilerideyiz, bu hayvancılığın da gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tarım Müdürlüğümüzün çok ciddi çalışmaları var. Biz de gelip üreticilerimizle görüştük, sorunlarını dinledik" dedi.
Üreticiyi korumak için çalıştıklarını dile getiren Turan, "Hayvan sağlığı son derece önemlidir. Birimlerimiz ile bu konuda birlikte çalışıyoruz. Bir daha bu tür hastalıkların çıkmaması için gerekli bütün tedbirleri alacağız. Çeşitli yerlerden, batıdan şehrimize hayvanlar sokuluyor. Bundan kaynaklı sorunlar oluşuyor. Üreticimizi korumak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Iğdır'daki hayvan kalitesinin yüksek olduğunu bundan dolayı dışarıdan da tüccarların şehre geldiğini söyleyen, " Türkiye'nin her yerinden buraya hayvan satın almak için gelenler var. Bu Iğdır'ın güvenilir olduğunu, ayrıca hayvancılığının çok kaliteli düzeyde yapıldığını gösteriyor. Iğdır'ın zaten hayvancılık noktasında çok güzel bir namı var. İnşallah üretim kapasitesini de artırarak ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR
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