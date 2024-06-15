Iğdır\'da Bayrama Son Gün Kala Hayvan Pazarı Şehir Merkezine Taşındı

Ekonomi

Bayrama son gün kala geleneksel hayvan pazarı şehir merkezindeki çarşı alanına taşındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler ve alıcılar, geniş bir yelpazede sunulan hayvanlar üzerinde sıkı pazarlıklar yapmaya başladılar.

Iğdır'da bayrama son gün kala hayvan pazarı geniş alanlar yerine şehir merkezine yakın yerde kuruldu. Bu durum, alıcıların ve satıcıların alana kolay erişimini sağlarken, şehir yaşamının hareketliliğine de renk kattı. Pazara gelenler, kurbanlık hayvan seçiminde titiz davranırken, satıcılar da en iyi fiyatı elde etmek için çaba gösterdiler. Küçükbaş hayvanın revaçta olduğu alanda alıcılar, hayvanın cinsi, yaşı ve genel sağlık durumunu inceleyerek kararlarını verirken, satıcılar da hayvanların bakım ve beslenme özelliklerini öne çıkararak müşterilerini ikna etmeye çalıştılar. Pazarda alıcılar fiyatların yüksek olmasından yakınırken üreticiler de satış yapamamaktan yakındı.

Pazara hayvan getirip satan satıcılardan Yılmaz Arga, "Satışlarımız iyi değil. Piyasada bir bayram havası yok. Adlığımı hayvanların çoğu elimizde kaldı. Fiyat 9 bin ile 13 bin arasında değişiyor" dedi. - IĞDIR