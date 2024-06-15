Iğdır'da Bayrama Son Gün Kala Hayvan Pazarı Şehir Merkezine Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Iğdır'da Bayrama Son Gün Kala Hayvan Pazarı Şehir Merkezine Taşındı

Iğdır\'da Bayrama Son Gün Kala Hayvan Pazarı Şehir Merkezine Taşındı

Bayrama son gün kala Iğdır'da geleneksel hayvan pazarı, şehir merkezindeki çarşı alanına taşındı. Çiftçiler ve alıcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren geniş bir yelpazede sunulan hayvanlar üzerinde sıkı pazarlıklar yapmaya başladılar. Alıcılar hayvan seçiminde titiz davranırken, satıcılar ise en iyi fiyatı elde etmek için çaba gösterdiler. Ancak pazarda fiyatların yüksek olması nedeniyle alıcılar ve üreticiler memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

15.06.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrama son gün kala geleneksel hayvan pazarı şehir merkezindeki çarşı alanına taşındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler ve alıcılar, geniş bir yelpazede sunulan hayvanlar üzerinde sıkı pazarlıklar yapmaya başladılar.

Iğdır'da bayrama son gün kala hayvan pazarı geniş alanlar yerine şehir merkezine yakın yerde kuruldu. Bu durum, alıcıların ve satıcıların alana kolay erişimini sağlarken, şehir yaşamının hareketliliğine de renk kattı. Pazara gelenler, kurbanlık hayvan seçiminde titiz davranırken, satıcılar da en iyi fiyatı elde etmek için çaba gösterdiler. Küçükbaş hayvanın revaçta olduğu alanda alıcılar, hayvanın cinsi, yaşı ve genel sağlık durumunu inceleyerek kararlarını verirken, satıcılar da hayvanların bakım ve beslenme özelliklerini öne çıkararak müşterilerini ikna etmeye çalıştılar. Pazarda alıcılar fiyatların yüksek olmasından yakınırken üreticiler de satış yapamamaktan yakındı.

Pazara hayvan getirip satan satıcılardan Yılmaz Arga, "Satışlarımız iyi değil. Piyasada bir bayram havası yok. Adlığımı hayvanların çoğu elimizde kaldı. Fiyat 9 bin ile 13 bin arasında değişiyor" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Bayrama Son Gün Kala Hayvan Pazarı Şehir Merkezine Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Bayrama Son Gün Kala Hayvan Pazarı Şehir Merkezine Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement