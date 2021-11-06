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Iğdır'da hamsinin fiyatı 10 liraya düştü, tezgahlar boşaldı - Son Dakika

Iğdır'da hamsinin fiyatı 10 liraya düştü, tezgahlar boşaldı

06.11.2021 00:57
Iğdır'da hamsinin fiyatı 10 liraya düştü, tezgahlar boşaldı

Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanırken, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Iğdır'da da hamsi fiyatı düştü.

Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanırken, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Iğdır'da da hamsi fiyatı düştü.

Denizlerde avlanma sezonun başladığı 1 Eylül'den itibaren balık fiyatı en ucuz zamanını yaşıyor. Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu da yaşanıyor. Başta hamsi olmak üzere birçok balığın fiyatı tezgahlarda düştü. Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda kilosu 20-30 lira arası satılan hamsi, Iğdır'da balık tezgahlarında kilogram fiyatı dün 10 lirayı buldu. Fiyatının düşmesiyle tezgahlar boşaldı, bugün yeni mal alan satıcılar fiyatın kasa başı artmasından dolayı hamsi kilogram fiyatını 15 liradan sattılar.

Satıcılar, normal et ile kıyaslandığında hamsi fiyatının yine uygun olduğunu söyledi. İşletme sahibi Ahmet Savaş, Karadeniz'de hamsi bolluğunun yaşandığına dikkat çekerek, "Dün hamsi fiyatı 10 liraya düştü. Uzun zamandır bu düşüşü bekliyorduk. Dün için hemen hemen Iğdır'ın yüzde 70'in evine hamsi girdi diyebilirim. Bugün yine fiyatlar 15 liraya yükseldi. Temennimiz ilerleyen günlerde tekrar düşüş olmasıdır" dedi. - IĞDIR

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da hamsinin fiyatı 10 liraya düştü, tezgahlar boşaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Iğdır'da hamsinin fiyatı 10 liraya düştü, tezgahlar boşaldı - Son Dakika
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