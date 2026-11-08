Iğdır'daki TKDK destekli tesiste günde 3 ton üründen 350-400 kilo kuru ürün alınıyor - Son Dakika
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Iğdır'daki TKDK destekli tesiste günde 3 ton üründen 350-400 kilo kuru ürün alınıyor

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Iğdır\'daki TKDK destekli tesiste günde 3 ton üründen 350-400 kilo kuru ürün alınıyor
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Iğdır'da TKDK desteğiyle yaklaşık 40 milyon liraya kurulan tesis, günde 3 ton yaş sebze ve meyveden 350-400 kilo kuru ürün elde ediyor. Tesiste 15 kişi çalışıyor, istihdamın 40'a çıkarılması hedefleniyor; ürünler yurt dışına da gönderiliyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle yaklaşık 40 milyon liraya kurulan sebze ve meyve kurutma tesisinde günlük yaklaşık 3 ton sebze ve meyveden 350-400 kilo kuru ürün alınıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1900 metrekare kapalı alanda üretimin sürdüğü ve ürünlerin yurt dışına da gönderildiği tesiste halen 15 olan istihdamın 40'a çıkarılması hedefleniyor.

SweetSun Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kurulan tesis, Minori markasıyla kuru meyve ve sebze ürünlerini piyasaya sunmaya başladı. Namık Kılınç, Mustafa Dal ve Uğur Güller ortaklığında hayata geçirilen işletmede, Iğdır'da yetiştirilen sebze ve meyveler üreticilerden alınarak işleniyor ve kurutuluyor.

Kayısı, ançulu eriği, mürdüm eriği, elma, domates, kavun, karpuz ve bölgeye özgü diğer ürünlerin işlendiği tesiste üretilen kuru meyve ve sebzeler yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulacak.

TKDK DESTEĞİYLE KURULDU, 15 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Tesisin ortaklarından Namık Kılınç, işletmenin 2024 yılında TKDK tarafından desteklenen bir proje kapsamında kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Projemiz 2024 yılında TKDK tarafından desteklendi. Şu anda SweetSun Gıda ismiyle faaliyet gösteriyoruz. Markamızın adı Minori. Fabrikamız yüzde 50 devlet desteğiyle yapıldı. Şu an yaklaşık 15 kişiyi istihdam ediyoruz. Bölgedeki üreticilerimizden özellikle sebze ve meyveleri tedarik ederek burada işliyoruz.

Tesisimizin günlük 3 ton yaş meyve işleme kapasitesi var. Günlük 3 ton yaş meyve işleyerek ürüne göre yaklaşık 350-400 kilogram kuru meyve veya sebze elde ediyoruz. Ürünlerimizi hem yurt içine hem de yurt dışına satıyoruz. Ayrıca tesisimizde her biri 120 metrekare olan 7 soğuk hava depomuz bulunuyor. Toplam 840 metrekarelik soğuk hava deposunda ürünlerimizi muhafaza edebiliyoruz."

MEYVE VE SEBZELER MODERN SİSTEMLE KURUTULUYOR

Gıda Mühendisi Tunahan Engin ise fabrikanın yaklaşık 2-3 aydır aktif olarak çalıştığını belirterek, Iğdır yöresine ait ürünlerin modern yöntemlerle kurutulduğunu söyledi. Engin, tesiste özellikle Iğdır elması, kayısısı, mürdüm eriği ve ançulu eriğinin yanı sıra domates ve diğer sebze-meyvelerin işlendiğini ifade etti.

Engin, şu bilgileri verdi:

"Ürünler fabrikaya kabul edildikten sonra tartılıyor, ayıklanıyor, yıkanıyor ve durulanıyor. Daha sonra ürünün özelliğine göre farklı şekillerde doğrama işlemi yapılıyor. Doğranan ürünler tepsilere yerleştirilerek kurutma fırınlarına alınıyor. Tesisimizde doğal gazla çalışan G-Dry ve elektrikle çalışan EcoTek olmak üzere iki farklı kurutma sistemi bulunuyor.

Her ürünün kurutma süresi, içerdiği su miktarına göre değişiyor. Kurutma işlemi sırasında ürünlerin nem oranını cihazlarla ölçüyoruz. Cips şeklindeki ürünlerde nem oranını yüzde 5'in altına, diğer ürünlerde ise yüzde 10'un altına düşürüyoruz. Ardından soğutma ve paketleme aşamasına geçiyoruz. Manuel ve otomatik paketleme sistemlerimiz bulunuyor. Paketlenen ürünler, özelliklerine göre soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Ürünler satışa sunulacağı zaman uygun hijyen koşullarında hazırlanarak piyasaya gönderiliyor."

IĞDIR'IN ÜRÜNLERİ 12 AY BOYUNCA DEĞERLENDİRİLECEK

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş de tesisi ziyaret ederek üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tingiş, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde sebze ve meyve üretimimiz son dönemlerine geldi. Özellikle domates, biber, patlıcan ve salatalık üretimimizin yanı sıra yaz döneminde başlayan kiraz, şeftali, nektarin ve üzüm hasadı yapıldı. Şu anda da elma hasadının son dönemlerindeyiz.

İçinde bulunduğumuz bu tesiste ilimizde üretilen domates, biber, patlıcan, elma, kavun, karpuz, kiraz ve daha birçok ürün kurutulabiliyor. İşletmenin faaliyetlerini 12 ay boyunca sürdürebilmesi için kış döneminde soğuk hava depolarında elmalar muhafaza edilerek üretime devam edilecek.

Bu ürünlerin bitmesi durumunda sahil bölgelerinden portakal, mandalina, limon ve farklı ürünler de ilimize getirilerek tesiste kurutulacak. Üreticilerimize ve işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz üretmeye devam edin, biz de elimizden geldiği kadar sizleri destekleyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Iğdır'daki TKDK destekli tesiste günde 3 ton üründen 350-400 kilo kuru ürün alınıyor - Son Dakika
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