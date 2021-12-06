İHBİR'in ihracat birincileri ödüllendirilecek

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği "İHBİR'in İhracat Bir'İnci'leri" ödül töreni, 16 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından düzenlenen "İHBİR'in İhracat Bir'İnci'leri Ödül Töreni"nde ödüller sahiplerine kavuşacak.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Dünyaca zor zamanlardan geçsek de biz üretmeyi ve ürettiklerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hiç bırakmadık. Tüm dünyada bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ettik. Başarılarımızı değerli üyelerimizle kutlamak ve bu sevinci hep birlikte paylaşmak için 2020 yılının en başarılı ihracatçılarını ödüllendireceğiz" dedi.

AZİM VE BAŞARILARIYLA ÖRNEK OLAN KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ ÖDÜLLENDİRİLECEK

2020 yılında kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" programını başlattıklarını belirten Başkan Haluk Okutur, ödül gecesi ile ilgili şunları söyledi:

"Girişimci kadınlarımıza yol göstermek ve onları ihracat yapar hale getirmek için kurmuş olduğumuz "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" kapsamında online söyleşiler ve eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında 8 kadın girişimcimizle başladığımız bu değerli projemizde şu an 65 kişi ile yolumuza devam ediyoruz. Birçok girişimci kadın birliğimize üye olarak, ihracat yapmaya, fuarlarımıza katılmaya başladı. Ayrıca platformumuza dahil olan kadın girişimcilerimize dış ticaret, sosyal medya kullanımı ve yönetimi, markalaşma, etkili iletişim, e-ticaret, rakip analizi ve daha birçok konuda özel eğitimler verildi. Yoğun ilgi gören platform da, sayımızı her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bu özel gecede değerli kadın girişimcilerimiz de ödüllerine kavuşacaklar."