İHKİB, hazır giyim ihracatçılarını 30 bin alıcıyla sanal fuarda buluşturacak

İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'un dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğu yönündeki algıyı dijital kanallarda güçlendirmek istediklerini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda İstanbul Fashion Connection'ı hazırlayarak sektörün hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, hazır giyim üretiminde marka ülke olan Türkiye'nin yıldızının salgın sürecinde giderek daha da parladığını ifade ederek, Avrupa ve ABD merkezli hazır giyim markalarının siparişlerini Çin'den Türkiye'ye kaydırmayı planladığını kaydetti.

Yoğun talebin etkisi ile bu yıl ilk kez ihracatta 20 milyar doları yakalayabilecekleri bir hıza ulaştıklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Biz yıllardır İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim üssü yapmak için çalışıyoruz. Şimdi önümüzde salgın sürecinin tetiklediği çok önemli bir fırsat var. Bu fırsatı sektörümüz ve ülkemiz adına en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yıllardır iş birliği yaptığımız markalar rakip ülkelere göre farkımızı ve kalitemizi biliyor. Ancak tanıtım faaliyetlerimizi aralıksız ve ısrarla sürdürmek durumundayız. Özellikle İstanbul'un küresel modanın en önemli merkezlerinden biri olduğu yönündeki algıyı dijital kanallarda da güçlendirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda İstanbul Fashion Connection'ı hazırlayarak sektörün hizmetine sunduk."

Sanal bir platform olan İstanbul Fashion Connection'ın yaklaşık 30 bin uluslararası alıcı ile firmalar arasında bir köprü olacağını ifade eden Gültepe, platform sayesinde ihracatçı firmalara en pratik yoldan ve en doğru alıcı grubu ile buluşturarak katma değerli ihracatın artmasına katkı sunacakları belirtti.

Gültepe, "İstanbul Fashion Connection'da ilk sanal fuar için kolları sıvadık. 6-9 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceğimiz sanal fuarımıza katılacak firmalarımızı dünyanın dört bir yanından alıcılar ile buluşturacağız. Fuar için firmalarımızın şimdiden yerlerini ayırtmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Fuara katılmak isteyenlerin başvurularını platformun internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğini belirten Gültepe, İstanbul Fashion Connection'ın yakın gelecekte ihracat yapan ya da ihracat yapmayı planlayan tüm hazır giyim firmalarının ortak platformu haline geleceğini kaydetti.