İHKİB ve Bilişim Vadisi'nden Moda Protokolü

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Bilişim Vadisi Teknopark AŞ, Türk moda endüstrisinin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak için işbirliği protokolü imzaladı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, protokolle, sektöre değer katacak projeler geliştirerek Türk moda endüstrisinin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak amaçlanıyor.

Protokol kapsamında taraflar dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yaratıcı sektörlerle ilgili ulusal ve uluslararası destek programlarına başvuru yapacaklar. Bilişim Vadisi'ndeki girişimcilere ise İHKİB üyeleri ile işbirliği yaparak büyüme fırsatları yaratılacak.

Teknoloji ve tasarım sektörlerindeki stratejik hedeflerle uyumlu olarak projeler ve iş paketleri geliştirecek olan İHKİB ve Bilişim Vadisi Teknopark AŞ, birlikte çalıştıkları iştirakleri ve paydaşları da dahil olmak üzere dijital dönüşüm ve tasarım süreçlerinde çözüm ortaklıkları yaparak birbirlerini destekleyecekler ve dijitalleşme ile tasarım kümelenme merkezleri gibi yapılarda da ortak çalışmalar yürütecek.

"Hazır giyim üretiminde marka ülkeyiz"

Protokol imza töreninde konuşan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Türkiye'nin hazır giyimde dünyanın yedinci, Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatarak küresel hazır giyim ihracatının yüzde 3,2'sini Türkiye'nin gerçekleştirdiğini bildirdi

Paşahan şöyle devam etti:

"Hazır giyim üretiminde marka ülkeyiz. Kaliteli, hızlı ve esnek üretim kapasitemizle, coğrafi konumumuzla, rakiplerimizden ayrışıyoruz. Geri dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması, dijitalleşme ve sosyal uygunluk konularında Avrupa standartlarını yakalamış bulunuyoruz. Küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için mevcut artılarımıza yenilerini eklemek, dijital ve yeşil dönüşümü fırsata çevirmek istiyoruz. Bu süreçte IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) kapsamında hazırladığımız projelerle AB fonlarını etkili bir şekilde kullanıyoruz. Bugüne kadar AB'den 37 milyon avro hibe kullanmaya hak kazandık. Bilişim Vadisi ile başlattığımız işbirliği ile dijitalleşme, yeşil dönüşüm başta olmak üzere moda endüstrimizin küresel pazarlardaki rekabetçiliğini güçlendirecek birçok projeye imza atacağımıza inanıyorum."

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de yeni nesil tekstil teknolojilerini yalnızca büyük oyuncuların değil, yaratıcı girişimlerin de şekillendirdiğini ifade ederek bu programla genç girişimcileri, tasarımcıları ve teknoloji geliştiricileri aynı ekosistemde buluşturduklarını, Bilişim Vadisi'nin de bu kesişim noktasının katalizörü olmayı sürdüreceğini belirtti.