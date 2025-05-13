İhlas Medya Grubu İletişim Ajanslarını Ağırladı

İhlas Medya Grubu, iletişim ajansı kurucuları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Etkinlikte İhlas Medya Grubu'nun iletişim dünyasına verdiği hizmetler paylaşıldı.

Medya sektörüne yön veren yayın organlarını bünyesinde barındıran İhlas Medya Grubu, iletişim ve halkla ilişkiler ajanslarının yöneticilerini ağırladı. Etkinlikte; grubun farklı medya kanalları tarafından sunulan haber, reklam, dijital içerik ve medya planlama hizmetleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

İhlas Holding binasında düzenlenen organizasyon kapsamında PR ajansları ile medya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, etkili iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve sektördeki yeniliklerin paylaşılması amaçlandı. Katılımcılar, İhlas Medya Grubu'nun sunduğu hizmetlerin ajansların iletişim süreçlerine sağlayacağı katkıları görme fırsatı buldu.

"Teknoloji satın alan değil teknoloji üreten bir şirket olmak için yatırımlar yapıyoruz"

Etkinlikte konuşan İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı dijital dönüşüme yapılan yatırımlara dikkat çekti. Ormanlı, "İhlas Medya Grubu olarak teknoloji satın alan değil, teknoloji üreten bir şirket olmak için yatırımlar yapıyoruz. Rekabet edebilmek için kendi teknolojinize sahip olmanız gerekir. Bu tarafta iyi bir ekip kurduk, kendi yazılımımızı geliştirdik ve TGRT Haber tarafında da bunu devreye aldık. Çok yakın zamanda Türkiye Gazetesi'nin 55 yıllık arşivini de devreye alarak yapay zeka desteğiyle bu birikimleri tüketicilere açıyor olacağız" dedi.

Ormanlı, "Siyasetten politikadan uzak sosyal medya mecraları kurduk. Hedef kitlemizi genişlettik, aylık 700 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştık. Kitlelerin hepsine erişebilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İletişim ajanslarına sunulan hizmetlerden de bahseden Ormanlı, "Bu organizasyonda iletişim ajansları ile bir araya gelerek faaliyetlerimizi paylaşmak istedik. Markalarımız iletişim ajansları için de çok değerli. Onların kendi müşterilerini daha geniş kitlelere ulaştırması açısından çok önemli. İletişim ajansları için en önemli şey doğru kitlelere erişilebilecek mecraların oluşturulması. Biz, 1 buçuk yıldır buna önem vermeye başladık. Ajans haberciliğinin yanında dijital medyada da doğru haber, özgün haber, kaliteli ve teyitli haber üretmeye önem verdik. Bunu sosyal medyaya da taşıdık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük dijital medyası olmayı hedefliyoruz"

Yeni markalar oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Ormanlı, "Dünya trendlerine baktığımızda habercilik, sosyal medyada ciddi oranda takip ediliyor. Hem trendleri takip ediyoruz hem de Türkiye'de öncü olmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük dijital medyası olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte söz alan Turkiyegazetesi.com.tr ve Turkiye Today Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik ise Türkiye Gazetesi'nin okuyucularıyla kurduğu güçlü gönül bağına dikkat çekerek, bu doğrultuda dijitalleşme sürecini hızlandırdıklarını ifade etti. Eylül ayında hayata geçirilecek kişiselleştirilebilir ve kullanıcı dostu yeni web ve mobil tasarımlarla birlikte 55 yıllık arşivin dijital erişime açılacağını söyledi.

Dirlik ayrıca, İngilizce yayın yapan dijital mecra Turkiye Today'e de dikkat çekti. "Turkiye Today, güncel haberler ve analizlerle özellikle yabancı okuyuculara rafine, dengeli ve özgün bir Türkiye perspektifi sunuyor" diyen Dirlik, bu platformun Türkiye'nin kültürel zenginliklerini, başarılarını ve mücadelelerini sahici bir üslupla dünyaya aktardığını ifade etti. Dirlik, "Türkiye'nin sesini, güçlü bir marka değeriyle dünyaya anlatmak artık bir tercih değil, zorunluluk" dedi.

Organizasyon fuaye alanında kurulan platformda yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL