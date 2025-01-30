İhlas Pazarlama Tuzla'da Yeni Mağaza Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

İhlas Pazarlama Tuzla'da Yeni Mağaza Açtı

İhlas Pazarlama Tuzla\'da Yeni Mağaza Açtı

İhlas Pazarlama, Tuzla Şifa Mahallesi'nde Anadolu Yakası'ndaki 17. mağazasını hizmete açtı.

30.01.2025 20:22
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İhlas Pazarlama, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Şirketin İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 17. mağazası, Tuzla Şifa Mahallesi'nde hizmete açıldı.

İhlas Pazarlamaya ait Anadolu Yakası'ndaki 17. şube, Tuzla Şifa Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılış törenine İhlas Pazarlama Mağazalar Direktörü Cüneyt Özkan, İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, Bölge Müdür Yardımcısı Emre Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı. Elektrikli motor çeşitlerinden ATV'ye, beyaz eşyadan elektrikli küçük ev aletlerine kadar birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza yoğun ilgi gördü. Kurdele kesimi ve okunan duanın ardından mağaza kapılarını vatandaşlara açtı.

"En iyi markaları en iyi şartlarda halkımızın hizmetine sunuyoruz"

İhlas Pazarlama Mağazaları Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, "Tuzla Şifa Mahallesi'nde bir yerimiz vardı. Burası daha küçük metrekarede bir yerdi. Talep fazla olunca yatırımımızı daha büyük bir alanda burayı dizayn ederek değiştirdik. Bugün de buranın açılışını yapıyoruz. Burada elektrikli motor çeşitlerimiz, ATV'lerimiz, beyaz eşyalar, elektrik, elektronik, evin ihtiyacı olan en iyi markaları en iyi şartlarda halkımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Şifa Mahallesi'ndeki mağazamızı öncekinin metrekare olarak yetmediğinden dolayı bir anlamda ödüllendirmiş olduk. Hayırlı olsun. İnşallah yeni yerlerimizi, yeni mağazalarımızı açarak yatırımlarımıza Anadolu Yakası'nda devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İhlas Pazarlama Tuzla'da Yeni Mağaza Açtı - Son Dakika

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