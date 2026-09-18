İhracat Akademisi dersleri İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başladı - Son Dakika
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İhracat Akademisi dersleri İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başladı

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Ticaret Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde sürdürülen İhracat Akademisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bugün derslere başladı. Lisans düzeyinde seçmeli ders olarak programa dahil edilen "Türkiye'nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri" 14 hafta sürecek.

Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde sürdürülen İhracat Akademisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bugün derslere başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İhracat Akademisi, dış ticaret alanında yetişmiş insan kaynağının niteliğini geliştirmek ve eğitim faaliyetlerinde üniversitelerin birikimlerinden faydalanmak amacıyla Bakanlık ve YÖK arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile yapılan işbirliği doğrultusunda, " Türkiye'nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri" dersi, lisans düzeyinde seçmeli ders olarak eğitim programına dahil edildi.

Toplam 14 hafta sürecek ders programı kapsamında, dış ticaretin temel kavramları, mevzuattan ihracat desteklerine, e-ihracattan uluslararası ticaret kurallarına, ödeme ve teslim şekillerinden pazar araştırmalarına kadar dış ticaretin temel ve güncel başlıkları ele alınacak. Ayrıca küresel ekonomik gelişmeler, ürün güvenliği, serbest bölgeler ve uluslararası ticaret veri kaynakları gibi konulara da yer verilecek.

Eğitim sürecinde öğrencilerin Türkiye'nin dış ticaret politikalarını, ihracat süreçlerini ve küresel ticaretteki gelişmeleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri amaçlanıyor.

İhracat Akademisi

İhracatçıların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 16 Ağustos 2024'te kurulan akademi, dış ticaretin farklı alanlarına yönelik eğitim programları düzenliyor.

Akademi bünyesinde başta ihracat uzmanlığı eğitim programı olmak üzere, e-ihracat, TURQUALITY, dahilde işleme rejimi, destek yönetim sistemi ve ihracat desteklerine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Eğitim programlarında Bakanlık uzmanlarının yanı sıra sektör kuruluşları, ihracatçı birlikleri ve iş dünyasının deneyimli temsilcileri bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşıyor.

Kaynak: AA
Ticaret BakanlığıTürkiyeİhracatEkonomiSon Dakika

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