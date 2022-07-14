İhracat arttı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İhracat arttı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı

14.07.2022 13:18

İhracat arttı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldıAktaş Gümrük Kapısı'nda 2022 yılının ilk 5 ayında 51 bin 496 tır geçişiyle yeni bir rekora ulaşıldı.

İhracat arttı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı

ARDAHAN Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 2022 yılının ilk 5 ayında 51 bin 496 tır geçişiyle yeni bir rekora ulaşıldı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu her geçen gün artıyor. Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, ithalat ve ihracatta önemli bir konumda.

Ukrayna-Rusya savaşı TIR güzergahlarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Özellikle deniz trafiğinin karaya dönmesi sonucunda Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk üst seviyede ve yük ticaretinde rekor artış yaşanıyor. 2020'de 36 bin olan TIR geçişi, 2021'de 48 bin 103 ve 2022 yılının ilk 5 ayında ise bu sayı 51 bin 496 TIR geçişi ile rekor seviyeye ulaştı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece Çıldır-Aktaş Gümrük kapısındaki yoğunluğun artacağını söyleyerek, "Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan 3 gümrük kapıdan 2'si olan Türkgözü ve Aktaş Gümrük kapısı Ardahan'da. Çıldır-Aktaş Gümrük kapısı 2016 yılında modernize edilerek hizmet vermekte. Her geçen yıl artarak devam eden ivme bu yıl Rusya-Ukrayna savaşından dolayı mecburi güzergah değişikliğinden kaynaklanan bir yoğunluğa sahip.

Modernizasyon çalışmasından sonra tır yoğunluğunun büyük bir bölümü, Aktaş Gümrük Kapısına yöneldi. 2020'de 36 bin olan tır sayısı, 2021'de 48 bine, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 51 bin 500'e yükseldi. Hem konjonktür hem de ticari sebeplerden dolayı bu kapının önemi daha da artmakta ve bundan sonra da artmaya devam edecektir. Burada hızlı hizmet sağlanıyor hem de ulaşım açısından daha rahat bir ulaşım sağlanıyor. Orta Asya'ya açılan 3 kapıdan 2'sinin Ardahan'da olması, kentin bölge için stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yılın ilk 5 ayında rekor ihracat

Çıldır Altaş Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, tır yoğunluğunun yaşandığı Gümrük kapısında, 2020'de 207 milyon 474 bin 268 dolar, 2021'de 248 milyon 251 bin 492 dolar, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 283 milyon 907 bin 230 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması İhracat arttı; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı İhracat arttı; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı
Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Ardahan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat arttı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
13:18 ABD enflasyon verilerini açıkladı, dolar 17.50'yi aştı
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 13:46:57. #1.11#
SON DAKİKA: İhracat arttı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement