İhracat arttı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı

ARDAHAN Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 2022 yılının ilk 5 ayında 51 bin 496 tır geçişiyle yeni bir rekora ulaşıldı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu her geçen gün artıyor. Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, ithalat ve ihracatta önemli bir konumda.

Ukrayna-Rusya savaşı TIR güzergahlarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Özellikle deniz trafiğinin karaya dönmesi sonucunda Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk üst seviyede ve yük ticaretinde rekor artış yaşanıyor. 2020'de 36 bin olan TIR geçişi, 2021'de 48 bin 103 ve 2022 yılının ilk 5 ayında ise bu sayı 51 bin 496 TIR geçişi ile rekor seviyeye ulaştı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece Çıldır-Aktaş Gümrük kapısındaki yoğunluğun artacağını söyleyerek, "Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan 3 gümrük kapıdan 2'si olan Türkgözü ve Aktaş Gümrük kapısı Ardahan'da. Çıldır-Aktaş Gümrük kapısı 2016 yılında modernize edilerek hizmet vermekte. Her geçen yıl artarak devam eden ivme bu yıl Rusya-Ukrayna savaşından dolayı mecburi güzergah değişikliğinden kaynaklanan bir yoğunluğa sahip.

Modernizasyon çalışmasından sonra tır yoğunluğunun büyük bir bölümü, Aktaş Gümrük Kapısına yöneldi. 2020'de 36 bin olan tır sayısı, 2021'de 48 bine, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 51 bin 500'e yükseldi. Hem konjonktür hem de ticari sebeplerden dolayı bu kapının önemi daha da artmakta ve bundan sonra da artmaya devam edecektir. Burada hızlı hizmet sağlanıyor hem de ulaşım açısından daha rahat bir ulaşım sağlanıyor. Orta Asya'ya açılan 3 kapıdan 2'sinin Ardahan'da olması, kentin bölge için stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yılın ilk 5 ayında rekor ihracat

Çıldır Altaş Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, tır yoğunluğunun yaşandığı Gümrük kapısında, 2020'de 207 milyon 474 bin 268 dolar, 2021'de 248 milyon 251 bin 492 dolar, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 283 milyon 907 bin 230 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.