İhracat Beklentileri Arttı, İthalat Beklentileri Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Beklentileri Arttı, İthalat Beklentileri Azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapılan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, ihracat beklenti endeksi 18,4 puan artarken, ithalat beklenti endeksi ise 10,1 puan azaldı. Bu durum, ihracatta önemli paya sahip olan firmaların ihracat artış beklentilerinin güçlendiğini göstermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerle ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

05.04.2024 10:53
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 18,4 puan arttığını, ithalat beklenti endeksinin ise 10,1 puan azaldığını belirterek, "Bu da demek oluyor ki ihracatımızda önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentileri güçlendi." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin sonuçlandığını belirten Bolat, ihracat beklenti endeksinin 18,4 puan arttığını, ithalat beklenti endeksinin de 10,1 puan azaldığını bildirdi.

Anket sonuçlarının önemine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da demek oluyor ki ihracatımızda önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentileri güçlendi. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimizle dış ticaretimizin daha da gelişmesi için ihracatçılarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Beklentileri Arttı, İthalat Beklentileri Azaldı - Son Dakika

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