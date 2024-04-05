Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 18,4 puan arttığını, ithalat beklenti endeksinin ise 10,1 puan azaldığını belirterek, "Bu da demek oluyor ki ihracatımızda önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentileri güçlendi." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin sonuçlandığını belirten Bolat, ihracat beklenti endeksinin 18,4 puan arttığını, ithalat beklenti endeksinin de 10,1 puan azaldığını bildirdi.
Anket sonuçlarının önemine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu da demek oluyor ki ihracatımızda önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentileri güçlendi. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimizle dış ticaretimizin daha da gelişmesi için ihracatçılarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › İhracat Beklentileri Arttı, İthalat Beklentileri Azaldı - Son Dakika
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