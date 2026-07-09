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İhracat Beklentileri İyimser

İhracat Beklentileri İyimser
09.07.2026 12:00
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2026 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi 101,5'e yükseldi, ABD ilk hedef ülke olarak belirlendi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2026 yılı 3'üncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak, 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3'üncü çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, "4-17 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2026 yılı 3'üncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak, 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alırken, Avustralya 2'nci sırada, Mısır ise 3'üncü sırada yer almıştır" açıklamasında bulundu.

'OVP HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

2026 yılının 3'üncü çeyrek ithalat beklenti endeksinin bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan azalarak, 102,7 olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Beklentilerdeki bu görünüm, dış ticaret performansındaki dayanıklı seyrin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret etmektedir. 2026 yılı Haziran ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artışla, 24 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm zamanların en yüksek 3'üncü aylık ihracatı kaydedilmiş, son 12 aylık ihracat ise 277 milyar 940 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan jeopolitik gerilimler ve korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen ihracatımızın 278 milyar dolar eşiğine dayanması ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Yıl sonu OVP hedefimiz olan 282 milyar dolara ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Beklentileri İyimser - Son Dakika

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