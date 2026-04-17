İhracat Belgelerine Ek Süre - Son Dakika
İhracat Belgelerine Ek Süre

17.04.2026 11:34
Dahilde işleme izin belgelerine 6 ay içinde müracaatla ilave süre verilecek.

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, belgenin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin geçici 37'nci maddesine 2 yeni fıkra eklenirken daha önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ve dahilde işleme izinlerine (altın, altın döküntüleri ve diğer kıymetli metalden mücevher eşyası hariç), 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere belge ve izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilecek.

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış, altın, altın döküntüleri ve diğer kıymetli metalden mücevher eşyalarına yönelik düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine ilişkin 6 ay içinde Bakanlığa müracaat yapılması halinde ise müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 ayı geçmemek üzere izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre sağlanacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracat Belgelerine Ek Süre - Son Dakika

SON DAKİKA: İhracat Belgelerine Ek Süre - Son Dakika
