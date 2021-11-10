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Son dakika... İhracat ve ithalat birim değer endeksleri eylülde yükseldi - Son Dakika

Son dakika... İhracat ve ithalat birim değer endeksleri eylülde yükseldi

10.11.2021 10:19
Son dakika... İhracat ve ithalat birim değer endeksleri eylülde yükseldi

Son dakika haberleri... İhracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 23,4 arttı.

İhracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 23,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 yükseldi. Endeks, Eylül 2020'ye kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,6, yakıtlarda yüzde 75,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 artış kaydetti.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 23,4 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 62,2, yakıtlarda yüzde 65,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,5 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 26,6 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 16,3 arttı

İhracat miktar endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artış olarak kayıtlara geçti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,4, yakıtlarda yüzde 23 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,9 değer kazandı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 15 arttı.

İthalat miktar endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 9,2 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 38,6, yakıtlarda yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,4 düşüş kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 149,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1 azalarak, eylülde 147,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2020'de 129,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,3 artarak Eylül 2021'de 150,4'e çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 110 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,2 azalarak eylülde 106,5 olarak belirlendi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2020'de 117,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,2 azalarak, Eylül 2021'de 106,3'e geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2020'de 97,5 olan dış ticaret haddi, 9,1 puan azalarak Eylül 2021'de 88,4 oldu.

Dış ticaret haddi, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 11 puan azalarak 89,4'e geriledi.

Son dakika... İhracat ve ithalat birim değer endeksleri eylülde yükseldi

Ticaret, İhracat, Tütün, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... İhracat ve ithalat birim değer endeksleri eylülde yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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