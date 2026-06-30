İhracat Destekleri Kütahya'da Tartışıldı - Son Dakika
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İhracat Destekleri Kütahya'da Tartışıldı

İhracat Destekleri Kütahya\'da Tartışıldı
30.06.2026 16:18
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KUTSO ev sahipliğinde düzenlenen programda, ihracat finansmanı ve destekleri ele alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın katılımıyla düzenlenen "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Programı", Kütahya iş dünyasının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Programa; KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, KUTSO yönetimi, Ticaret Bakanlığı bürokratları, Türk Eximbank yetkilileri, Kütahya Gümrük Müdürlüğü, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Programın açılışında konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya'nın köklü üretim kültürü ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye'nin önemli ihracat merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. KUTSO olarak üyelerin uluslararası pazarlarda daha etkin rol alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Argat, küresel ticarette yaşanan dönüşüm sürecinde finansmana erişim, markalaşma, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve devlet desteklerinden etkin şekilde yararlanmanın işletmelerin rekabet gücünü artıran temel unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Argat, Kütahya'nın ihracatını kalıcı olarak 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda kamu kurumları ve iş dünyasıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Türkiye İhracat Vizyonu" başlıklı sunumunda Türkiye'nin ihracat hedefleri, küresel ticarette yaşanan gelişmeler ve geleceğe yönelik stratejiler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Gün boyu süren program kapsamında Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından ihracatın finansmanı, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, Yeşil Mutabakat destekleri, markalaşma ve tasarım destekleri, tanıtım ve fuar destekleri, Destek Yönetim Sistemi (DYS), e-ihracat destekleri ile KİP ve E-KİP uygulamaları hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar, ihracat süreçlerinde yararlanabilecekleri güncel teşvikler, başvuru süreçleri ve uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi alma fırsatı bulurken, uzmanlara yönelttikleri sorularla merak ettikleri konulara ilişkin birebir değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Kütahya, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Destekleri Kütahya'da Tartışıldı - Son Dakika

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