İhracat İçin Lojistik Güçlendirilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhracat İçin Lojistik Güçlendirilmeli

İhracat İçin Lojistik Güçlendirilmeli
14.05.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç, ihracatın rekabet gücü için lojistik altyapının önemine vurgu yaptı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin üretimde önemli bir güce sahip olduğunu belirterek, ihracatta rekabet avantajının korunabilmesi için lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarsus Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Dış Ticaret ve Lojistik Zirvesi - Bölgesel Kalkınmada Stratejik İkili; İhracat ve Lojistiğin Önemi" paneli, akademi, sanayi ve lojistik dünyasını bir araya getirdi.

Panelde, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölgesel kalkınmada ihracat ve lojistiğin stratejik önemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, küresel ticaret sisteminin yeniden şekillendiği bir dönemde dış ticaret ve lojistiğin birlikte ele alınmasının zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Çukurova Bölgesi'nin Türkiye'nin dünyaya açılan en stratejik kapılarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özen, Adana'nın sanayi gücü ile Mersin'in liman ve lojistik altyapısının bölge için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Panelde konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye sanayisinin pandemi sonrası süreçte ve küresel krizlerde üretim kabiliyetini kanıtladığını ifade ederek, özellikle Körfez hattındaki kırılmaların Türkiye'ye yönelik talebi artırdığını söyledi.

Türkiye'nin 2026 yılı Nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 403 milyon dolara ulaştığını belirten Başkan Kıvanç, Adana'nın ise aynı dönemde yüzde 35,1'lik artışla 316 milyon 567 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk sanayisinin kaliteli ve hızlı üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Kıvanç, ürünlerin küresel pazarlara ulaştırılması aşamasını dile getirerek şu ifadeleri kullandı; "Biz malı çok kaliteli ve çok hızlı üretiyoruz. Ancak malı fabrika kapısından çıkarıp küresel pazarlara, özellikle de Avrupa'ya ulaştırma aşamasında daha esnek alternatifli çözümler üretmemiz gerekiyor. Aksi halde fabrikada kazandığımızı, yolda kaybedebiliriz."

"Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı Türkiye'nin Geleceğini Değiştirecek"

Akdeniz havzasındaki mevcut limanların kapasite sınırına ulaştığını belirten Kıvanç, Mersin ve İskenderun hattındaki yoğunluğun, karayoluna aşırı bağımlılığın ve demiryolu entegrasyonundaki eksikliğin sanayicinin rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.

Bu noktada yıllardır planlanan ve tahsisi onaylanan Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı Projesi'nin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Kıvanç, 9 milyon TEU kapasiteyle planlanan projenin Türkiye'nin dış ticaretteki en stratejik yatırımlarından biri olacağını söyledi.

"Çukurova, Marmara'ya Alternatif Olacak"

Ceyhan ve Yumurtalık hattının; kimya, organize sanayi ve serbest bölge yatırımlarıyla dev bir üretim merkezine dönüştüğünü ifade eden Başkan Kıvanç, Türkiye'de üretim ve ihracatın Marmara Bölgesi'ne sıkıştığını belirterek Çukurova Havzası'nın yeni üretim ve lojistik üssü olacağını söyledi. Başkan Kıvanç, "Marmara'nın yükünü alacak, Ceyhan-Yumurtalık üretim havzasıyla entegre tam kapasiteli bir Güney Lojistik ve Üretim Koridoru inşa etmek zorundayız" dedi.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Konuşmasında Avrupa Yeşil Mutabakatı'na da değinen Başkan Kıvanç, artık yalnızca üretim süreçlerinde karbon salınımını azaltmanın yeterli olmadığını belirterek, lojistik faaliyetler sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarının da önümüzdeki dönemde önemli bir maliyet unsuru haline geleceğini ifade etti. Başkan Kıvanç, sürdürülebilir üretim kadar çevreci taşımacılık ve düşük karbonlu lojistik uygulamalarının da rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Lojistik süreçlerin yapay zeka destekli sistemlerle dijitalleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kıvanç, üretim planlamasının liman, gemi ve kara taşımacılığı süreçleriyle entegre yönetilmesinin rekabet avantajı sağlayacağını söyledi.

Etkinlik soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat İçin Lojistik Güçlendirilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:57:15. #7.13#
SON DAKİKA: İhracat İçin Lojistik Güçlendirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.