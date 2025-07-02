İhracat Rekoru: 267 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Rekoru: 267 Milyar Dolar

İhracat Rekoru: 267 Milyar Dolar
02.07.2025 11:47
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Ticaret Bakanı Bolat, 2025 Ocak-Haziran döneminde ihracatın yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılının yarısında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 oranında artışla 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 267 milyar dolara yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ocak- Haziran dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarının görülmeye başladığını belirten Bolat, son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığına dikkat çekti. Bolat, "Son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 267 milyar dolara yükseldi" dedi.

"Haziran ayı ihracatımız 20,5 milyar dolar"

Haziran ayı dış ticaret verilerindeki artışa dikkat çeken Bolat, "2025 Haziran ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 oranında artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Haziran ayında ihracatımız 19 milyar dolar, 2025 yılı Mayıs ayında ise 24,8 milyar dolar idi. Böylelikle en yüksek üçüncü Haziran ayı ihracatına da ulaşıldı. Bu yıl ilk 6 ayın 5'inde ihracatımızda artış oldu" diye konuştu.

Aylara göre, ihracatta gerçekleşen artıştan bahseden Bolat, "Şubat sonrası Mart ayında, ihracatımız 759 milyon dolar (yüzde 3,4), Nisan ayında 1,5 milyar dolar (yüzde 7,7), Mayıs ayında 637 milyon dolar (yüzde 2,6) arttı. Haziran ayında ise ihracatımızdaki artış 1,5 milyar doları da aşarak yüzde 8 olarak gerçekleşti. Bu oran 2024 Temmuz ayı sonrasındaki en yüksek yıllık ihracat artışı olarak kaydedildi" ifadelerini kullandı.

"İlk 6 aylık ihracatımız 131,4 milyar dolar"

Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri de paylaşan Bolat, "Haziran ayı ile yılın ilk yarısını tamamlamış olduk. Böylece 2025 yılının ilk yarısında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 oranında artışla 131,4 milyar dolar olarak kaydedildi. 2024 Ocak-Haziran dönemi ihracatı 126,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. İlk 6 ayda mal ihracatında net 5,2 milyar dolar artış sağlandı" şeklinde konuştu.

Son 25 ayın 18'inde mal ihracatının arttığını belirten Bolat, "Öte yandan, büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki son 25 ayın 14'ünde o ayın en yüksek mal ihracatını gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Son 12 ayda mal ihracatı 267 milyar dolara ulaştı"

Son 12 ayın ihracatında rekor kırıldığını ifade eden Bolat, "Diğer olumlu gelişme ise 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 267 milyar dolara yükselmiştir. Mal ihracatında son 1 yılda yüzde 3,2'lik artışla 8,3 milyar dolar net artış sağlandı" sözlerini ifade etti.

İthalat verilerine ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, "Haziran ayında mal ithalatımız ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında artarak 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 Haziran ayında mal ithalatımız 24,9 milyar dolar, 2025 Mayıs ayında mal ithalatımız 31,5 milyar dolardı" dedi.

Haziran ayı dış ticaret açığına ilişkin de konuşan Bolat, "Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 oranında, artarak ile 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,8 yüzde puanlık azalışla yüzde 71,5 olarak gerçekleşti. Son 25 ayın 14'ünde o ayda önceki yılın aynı ayına göre dış ticaret açığımızı azalttık" şeklinde konuştu.

En fazla ihracat yapılan ülkeler hakkında da bilgi veren Bakan Bolat, "2025 yılı Ocak- Haziran döneminde en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke ise sırasıyla; Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak olmuştur. Öte yandan, 2025 yılının Ocak- Haziran döneminde en önemli ticaret ortaklarımızdan AB'ye ihracatımız, yüzde 8,0 oranında artmış ve 57,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış bazda baktığımızda ise paritedeki düşüşten en çok etkilenen ülke grubu olmasına rağmen, AB'ye ihracatımızın 112,8 milyar dolarlık rekor düzeyini yenilediğini görüyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Rekoru: 267 Milyar Dolar - Son Dakika

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