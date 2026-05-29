İhracatçılar Mali Destek Çağrısında Bulundu

İhracatçı firmaların artan maliyet yükü altında rekabet gücünü koruyabilmesi için destek çağrısı yapan sanayi temsilcilerinden Sabri Tecelli, KDV ertelemesi ve ihracatçının dövizini daha avantajlı kurdan bozabilmesine yönelik modellerin değerlendirilmesini istedi.

STK Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, özellikle ihracatçı firmaların mevcut maliyet baskıları altında rekabet gücünü koruyabilmesi için devlet desteklerinin artırılması gerektiğini söyledi. Makine ve sanayi sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden olduğunu belirten Tecelli, ihracatçı firmalara yönelik yeni finansal modellerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İhracatçıya KDV ertelemesi sağlanmalı"

İhracat yapan firmaların üretim, enerji, işçilik ve finansman maliyetleri nedeniyle zorlandığını dile getiren Tecelli, özellikle KDV konusunda yeni düzenleme yapılabileceğini belirtti. Tecelli, "İhracatçı firmalar için KDV ödemeleri belirli süre ertelenebilir. Örneğin devlet; ihracatçıya KDV'yi 1 yıl sonra ödeme imkanı sunabilir. Bu tarz uygulamalar firmaların nakit akışını rahatlatır ve üretim motivasyonunu artırır" dedi.

"İhracatçı dövizini daha güçlü kurdan bozabilmeli"

Kur politikalarının da ihracatçının rekabet gücünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Tecelli, destekleyici kur modeli önerisinde bulundu. Sabri Tecelli, "İhracatçı döviz kazandırıyor ancak kur baskısı nedeniyle yeterli avantajı hissedemiyor. Örneğin dolar kuru 45 TL ise ihracatçının dövizini 55 TL seviyesine yakın destekleyici sistemle bozabilmesi değerlendirilebilir. Bu durum üretimi, yatırımı ve ihracatı artırır" ifadelerini kullandı.

"Üreten firmalar desteklenirse Türkiye kazanır"

Türkiye'nin küresel pazarda daha güçlü konuma ulaşabilmesi için üreticinin korunması gerektiğini belirten Tecelli, ihracat yapan firmaların stratejik destek kapsamına alınmasının önemine dikkat çekerek, "İhracatçı yalnızca kendi firmasını değil, ülke ekonomisini de büyütüyor. Üreten, istihdam sağlayan ve döviz kazandıran firmaların desteklenmesi Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıyor" diye konuştu. - SAKARYA