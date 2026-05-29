İhracatçılar Mali Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhracatçılar Mali Destek Çağrısında Bulundu

İhracatçılar Mali Destek Çağrısında Bulundu
29.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tecelli, maliyetler nedeniyle zorlanan ihracatçılar için KDV ertelemesi ve kur avantajı talep etti.

İhracatçı firmaların artan maliyet yükü altında rekabet gücünü koruyabilmesi için destek çağrısı yapan sanayi temsilcilerinden Sabri Tecelli, KDV ertelemesi ve ihracatçının dövizini daha avantajlı kurdan bozabilmesine yönelik modellerin değerlendirilmesini istedi.

STK Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, özellikle ihracatçı firmaların mevcut maliyet baskıları altında rekabet gücünü koruyabilmesi için devlet desteklerinin artırılması gerektiğini söyledi. Makine ve sanayi sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden olduğunu belirten Tecelli, ihracatçı firmalara yönelik yeni finansal modellerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İhracatçıya KDV ertelemesi sağlanmalı"

İhracat yapan firmaların üretim, enerji, işçilik ve finansman maliyetleri nedeniyle zorlandığını dile getiren Tecelli, özellikle KDV konusunda yeni düzenleme yapılabileceğini belirtti. Tecelli, "İhracatçı firmalar için KDV ödemeleri belirli süre ertelenebilir. Örneğin devlet; ihracatçıya KDV'yi 1 yıl sonra ödeme imkanı sunabilir. Bu tarz uygulamalar firmaların nakit akışını rahatlatır ve üretim motivasyonunu artırır" dedi.

"İhracatçı dövizini daha güçlü kurdan bozabilmeli"

Kur politikalarının da ihracatçının rekabet gücünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Tecelli, destekleyici kur modeli önerisinde bulundu. Sabri Tecelli, "İhracatçı döviz kazandırıyor ancak kur baskısı nedeniyle yeterli avantajı hissedemiyor. Örneğin dolar kuru 45 TL ise ihracatçının dövizini 55 TL seviyesine yakın destekleyici sistemle bozabilmesi değerlendirilebilir. Bu durum üretimi, yatırımı ve ihracatı artırır" ifadelerini kullandı.

"Üreten firmalar desteklenirse Türkiye kazanır"

Türkiye'nin küresel pazarda daha güçlü konuma ulaşabilmesi için üreticinin korunması gerektiğini belirten Tecelli, ihracat yapan firmaların stratejik destek kapsamına alınmasının önemine dikkat çekerek, "İhracatçı yalnızca kendi firmasını değil, ülke ekonomisini de büyütüyor. Üreten, istihdam sağlayan ve döviz kazandıran firmaların desteklenmesi Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatçılar Mali Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:08
Sergen Yalçın’a şok Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Sergen Yalçın'a şok! Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:11:26. #7.13#
SON DAKİKA: İhracatçılar Mali Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.