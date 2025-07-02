İhracatta Tarihi Rekor: 267 Milyar Dolar

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatın 267 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 267 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra küresel ticarette yaşanan belirsizlik ve zorlu koşullara rağmen yüksek katma değeri, inovasyonu ve rekabetçiliği odağına alan ihracat politikalarımız sayesinde 2025 yılının ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.