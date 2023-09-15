Merkez'in hamleleri sonrası kredi faizleri 4 ayda 2 katına çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle para politikası sil baştan değişti. Yeni ekonomi faizi yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarırken, bu hamleler kredi faizlerine de yansıdı. İhtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilerde faizler 2 katına çıktı.

4 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71'e ulaştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde iki haftalık yükseliş 13 puanı aştı. Böylece seçim öncesi yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, dört ayda iki katına çıkmış oldu.

TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ YÜZDE 46

Geçen hafta ortalama taşıt kredisi faizleri de yaklaşık 10 puanlık yükselişle yüzde 46,46'ya çıktı. Seçim öncesi yüzde 20 seviyelerinde bulunan taşıt kredilerinde faiz 2 kattan fazla artmış oldu.

KONUT VE TİCARİ KREDİLER DE YÜKSELDİ

Seçim öncesinde limit düşük tutulsa da yüzde 16'ları gören ortalama konut kredisi faizleri de geçen hafta yüzde 38,85'e yükseldi. Seçim öncesinde uygulanan faiz tavanıyla birlikte yüzde 14'e kadar gerileyen ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yüzde 40,87'ye ulaştı. Ticari kredi faizleri seçim öncesine göre üçe katlanmış oldu.