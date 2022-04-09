Bakan Yanık: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Nisan ayında toplam 239 milyon TL SED'i hesaplara yatırdık" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Nisan ayında toplam 239 milyon TL SED'i hesaplara yatırdık"

09.04.2022 10:56
Bakan Yanık: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Nisan ayında toplam 239 milyon TL SED'i hesaplara yatırdık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisan ayında toplam 239 milyon Türk Lirası Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödendiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisan ayında toplam 239 milyon Türk Lirası Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödendiğini bildirdi.

Bakan Yanık, çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine önem verdiklerini ifade etti. Bakanlığın çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sağladığını belirten Yanık, bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleri yanında büyümesini amaçladıklarını vurguladı.

SED çerçevesindeki her bir çocuk için aylık ortalama bin 650 Türk Lirası destek sağlandığını kaydeden Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon Türk Lirası SED'i hesaplara yatırdık" dedi.

Bakan Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz. Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Yanık ayrıca SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını da belirtti. - ANKARA

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Türk Lirası, Derya Yanık, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık: 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Nisan ayında toplam 239 milyon TL SED'i hesaplara yatırdık' - Son Dakika


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