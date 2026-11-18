İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bu yılın 10 ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artışla yaklaşık 10 milyar 800 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 7 ihracatçı birliği bulunan İstanbul İhracatçı Birlikleri, ocak-ekim döneminde 198 ülkeye ürün gönderdi.

Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı bu dönemde yüzde 5,2 olan İİB, ekimde ise 1 milyar 204 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

İİB, yılın 10 ayında değer bazında en fazla ihracatı 643 milyon dolarla ABD'ye yaptı. Bu ülkeye en fazla şeker ve şeker mamulleri ile kağıt ve karton ürünleri ihraç edildi.

ABD'nin ardından en fazla satış yapılan ülkeler sırasıyla Birleşik Krallık, Irak, Almanya ve Norveç oldu.

Birleşik Krallık'a kağıt ve karton ürünleri ile şeker ve şeker mamulleri, Irak'a ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile kağıt ve karton ürünleri, Norveç'e ise gemi ihracatı öne çıktı.

Ülke grupları bazında değerlendirildiğinde İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2 milyar 622 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Ocak-ekim döneminde İİB bünyesindeki birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3 milyar 217 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaklaşık 2 milyar 977 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 2 milyar 231 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin dış satımı 1 milyar 1 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı 755 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı yaklaşık 489 milyon dolar ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin dış satımı yaklaşık 248 milyon dolar oldu.

"Küresel ticarette yaşanan gelişmelere ve zorlu rekabet koşullarına rağmen elde ettiğimiz bu artışı önemsiyoruz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 3,4 artırdıklarını ifade etti.

En fazla ihracat yaptıkları ülkeler arasında yer alan Almanya'ya dış satımın yüzde 2, Birleşik Krallık'a ihracatın yüzde 11,5, Norveç'e dış satımın yüzde 13,3 arttığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Küresel ticarette yaşanan gelişmelere ve zorlu rekabet koşullarına rağmen elde ettiğimiz bu artışı önemsiyoruz. İhracatçılarımızın mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmeleri ve yeni pazarlara açılmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekim ayında da yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar, fuar katılımları, sektörel çalışmalar ve eğitim faaliyetleriyle yoğun bir dönem geçirdik. İhracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak, yeni ticari bağlantılar kurmalarına imkan sağlamak ve sektörlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımıza devam ettik."