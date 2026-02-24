İİB Ocakta 923,5 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İİB Ocakta 923,5 Milyon Dolar İhracat Yaptı

24.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ocakta en çok ihracatı Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), ocakta 923,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında 166 ülkeye ihracat gerçekleştiren İİB'nin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu.

Ocakta en fazla ihracatı 96 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapan İİB ihracatçıları, bu ülkeye en çok gemi ile kağıt ve karton ürünleri sattı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık'ı Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD izledi.

Almanya'da "fındık ve mamulleri" ile "ağaç ve orman ürünleri", Irak'a "su ürünleri ve hayvansal mamuller" ile "ağaç ve orman ürünleri", BAE'de "ağaç ve orman ürünleri" ile "su ürünleri ve hayvansal mamuller", ABD'de "şeker ve şekerli mamuller" ile "kağıt ve karton ürünleri" öne çıktı.

İİB'in en fazla ihracat yaptığı bölge ise 216 milyon dolarla AB ülkeleri oldu.

En yüksek ihracat hububat ve bakliyatçılardan

İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) geçen ay 269 milyon dolar ihracatla zirvede yer alırken onu 249,5 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 167 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 130 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) takip etti.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 71 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 44 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) de 26 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Yaptığımız organizasyonlarla yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, yeni yıla büyük bir motivasyonla girdiklerini belirterek, geçen ay ihracatı artırmak ve mevcut pazarlarda güçlenmek için farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İş güvenliği, iş yaşamında iletişim ve yapay zeka destekli dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim verdiklerini anlatan Özkan, dijital satış kanallarında güçlenmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi" yapıldığını aktardı.

Özkan, fonksiyonel gıda ve gıda takviyesi sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik "Gıda Takviyesi ve Fonksiyonel Gıda Sektörü Strateji Çalıştayı" düzenlediklerini kaydederek, Orta Doğu'daki süpermarket zincirlerinin yetkililerinin katılımıyla sektörel alım heyeti programı düzenlediklerini anlattı.

Bir diğer alım heyeti programını Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, "Yaptığımız organizasyonlarla yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İİB Ocakta 923,5 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:36:56. #7.13#
SON DAKİKA: İİB Ocakta 923,5 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.