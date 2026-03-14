İki bankanın izinleri iptal edildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektöründe faaliyet göstermesi planlanan SLM Yatırım Bankası A.Ş. ile Asır Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izinleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yatırım bankacılığı alanındaki iki kuruluşun izinlerinin iptaline ilişkin kararını kamuoyuna duyurdu. Bu kararla birlikte, SLM Yatırım Bankası A.Ş. ve Asır Yatırım Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyetine başlamaları önlenmiş oldu.

BDDK'nın yayımladığı karara göre, SLM Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni için yapılan değerlendirme sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili bendi kapsamında izin iptaline hükmedildi. Kararda, "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Benzer bir şekilde, Asır Yatırım Bankası A.Ş. için de incelemeler sonucunda kuruluş izninin iptaline karar verildiği aktarıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı Kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    teokrasi rejimi hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Mourinho’ya şok üstüne şok Şov yapmanın bedeli ağır oldu Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 09:58:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.