İki bankanın izinleri iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yatırım bankacılığı alanındaki iki kuruluşun izinlerinin iptaline ilişkin kararını kamuoyuna duyurdu. Bu kararla birlikte, SLM Yatırım Bankası A.Ş. ve Asır Yatırım Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyetine başlamaları önlenmiş oldu.

BDDK'nın yayımladığı karara göre, SLM Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni için yapılan değerlendirme sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili bendi kapsamında izin iptaline hükmedildi. Kararda, "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Benzer bir şekilde, Asır Yatırım Bankası A.Ş. için de incelemeler sonucunda kuruluş izninin iptaline karar verildiği aktarıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı Kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."