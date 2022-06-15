Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı

15.06.2022 11:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, projelere ilişkin detayları paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, Antalya- Alanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, projelere ilişkin detayları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kesintisiz otoyol ulaşımı için çalışmaların sürdüğü kaydedilerek iki projenin önemine işaret edildi.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi ile 43 ilin geçiş noktası konumundaki Kırıkkale'nin ekonomisinin gelişeceği vurgulanan açıklamada, Ankara-Kırıkkale hattında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunun da otoyol projesiyle azaltılacağı bildirildi. Açıklamada, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Söz konusu ihalenin 24 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, 101 kilometre otoyol ve 19 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 120 kilometre uzunluğunda. Otoyol güzergahı, mevcut Ankara çevre yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkisinden başlayacak, Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale- Yozgat devlet yoluna bağlanacak. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu güzergahı, Marmara-Doğu Anadolu, Ege- Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında önemli bir köprü özelliği taşıyor. Otoyol projesiyle yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine aktarılacak."

Turizm bölgesine "Antalya-Alanya Otoyolu" katkısı

Açıklamada, ihalesi yapılacak Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin de detaylar paylaşıldı.

Turizm bölgesinde yer alan Antalya-Alanya güzergahında güvenli ve hızlı ulaşım için otoyol projesine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adım atıldığı belirtilen açıklamada, projenin Serik Kavşağı'ndan başlayacağı, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edeceği ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sonlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Antalya-Alanya Otoyolu'nda, 84 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu aktarılarak, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğu bildirildi. Proje kapsamında 7 kavşağın bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, 8 tünel, 19 viyadük bulunan otoyolun, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiği bilgisi verildi.

Proje ihalesinin 25 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Antalya-Alanya Otoyolu, turizme bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamakla birlikte bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne hizmet edecek şekilde planlandı. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin ülkemiz için en önemli katkısının, bölge turizminin gelişimindeki olumlu etkisi olacağı öngörülüyor. Projeyle özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra çevre illerden gelen trafiğin şehir içine uğramadan transit geçişinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması amaçlanıyor. Otoyolun hayata geçmesiyle birlikte yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımı en aza inecek."

"Kesintisiz ve konforlu ulaşım" hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da batıdan doğuya kesintisiz bir otoyol ağının hedeflendiğini bildirdi. Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu Projesi ile hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracatla büyütme çabaları için gerekli altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda da 'Ulaştırma 2053 Vizyonu'nu açıkladık. 2023'ten 2053 yılına kadar geçen sürede yapılacak yatırımlarla kara yolu hizmet düzeyini en üst seviyeye çıkararak kesintisiz ve konforlu bir ulaşım tesis edeceğiz. 2053'e kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağını ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TŞOF'u ziyaretinde konuştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TŞOF'u ziyaretinde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı - Son Dakika

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