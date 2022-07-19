İkinci 500'de 16 Adana firması - Son Dakika
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İkinci 500'de 16 Adana firması

19.07.2022 13:01
İkinci 500'de 16 Adana firması

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2021 yılı sonuçlarında 16 sanayi firması listeye girdi.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2021 yılı sonuçlarında 16 sanayi firması listeye girdi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2021 yılı sonuçları açıklandı. Adana'dan 16 sanayi firması listeye girme başarısı gösterdi.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 Araştırması'na göre, Adana sanayi firmalarından, Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 48., Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 59., Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 77., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 80., Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. 85., Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 112., Adını Açıklanması İstemiyor 114., Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 121., Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 156., Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 213., Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 333., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 349., Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic A.Ş. 374., Adana Mensucat San. Tic. A.Ş. 408., Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 419., Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 447. sırada yer aldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu istatistiklerinin açıklanmasıyla, 2021 yılı Araştırması'na göre ilk 1000'deki Adana merkezli firma sayımızın bir önceki yıla göre artış göstererek 28 olduğunu söyledi.

Kıvanç listeye giren firma sayısında yaşanan artışın kendileri için sevindirici olduğunu belirterek, "Adana'nın mevcut potansiyeli için bu sayı yeterli bulmuyoruz. Biz biliyoruz ki Adana yeni yatırım alanları ve mevcut potansiyeli ile bu sayının çok daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarına devam ederek ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmalarımızı kutluyorum, önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyorum" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
'İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 13 Kayseri firması yer aldı 'İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 13 Kayseri firması yer aldı
Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci 500'de 16 Adana firması - Son Dakika

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