İkinci El Araç Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Düşüşte

23.07.2025 13:32
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Sahibinden.com'un raporuna göre, ikinci el otomobillerin reel fiyatları yıllık yüzde 17,6 düştü.

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, ikinci el otomobilde nominal fiyatlar artmaya devam etse de enflasyondan arındırılmış reel bazda fiyatlar düşüş eğilimine devam etti. Elektrikli araçların fiyatları ise diğer yakıt türlerinden farklı olarak gerileme kaydetti.

İlan verileri esas alınarak hazırlanan rapor, reel fiyatların yıllık bazda yüzde 17,6 azaldığını ortaya koydu. Bu durum, nominal fiyatların artmasına karşın alım gücü bazında araçların daha erişilebilir hale geldiğine işaret ediyor.

Rapora göre, yıllık bazda tüm araç sınıflarında fiyat artışı yaşandı. En yüksek artış yüzde 12,4 ile C sınıfında görülürken, en düşük artış yüzde 8,7 ile E sınıfında gerçekleşti. Ortalama fiyatlar ise B sınıfında 632 bin 73 lira, C sınıfında 846 bin 950 lira, D sınıfında 1 milyon 214 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 5 bin lira oldu.

Model yılına göre değerlendirmede, 2004-2008 arası modellerin fiyatı yüzde 1 azalırken, 2009-2013 grubunda yüzde 5,6, 2014-2018 arasında ise yüzde 11,1 oranında artış yaşandı. 2019 model araçlarda yüzde 15,3 ile en yüksek artış gözlemlenirken, 2023 modellerde bu oran yüzde 4,6'da kaldı. 2024 model araçların fiyatı ise aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 1 milyon 970 bin liraya geriledi.

Haziran ayında elektrikli araçlar dışındaki tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar yükseldi. Benzinli araçlar 1 milyon 214 bin lira, benzin & LPG'li araçlar 515 bin 667 lira, dizel araçlar 966 bin 834 lira, hibrit araçlar 2 milyon 253 bin lira ve elektrikli araçlar ise 3 milyon 270 bin lira seviyesinde fiyatlandı. Yıllık artış oranları ise benzinli araçlarda yüzde 14,5, dizellerde yüzde 9,7, hibritlerde yüzde 10,2 olurken, elektrikli araçlarda bu oran yalnızca yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Raporda ayrıca ilanların kapatılma süresinin 1,6 gün artarak ortalama 22,4 güne çıktığı belirtildi. Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 yükselirken, bir önceki aya göre yüzde 11,3 azaldı. Satılan otomobil sayısının ilan sayısına oranı da yüzde 21,4'e gerileyerek, piyasa canlılığında zayıflamaya işaret etti.

Kaynak: AA

Sahibinden, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

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