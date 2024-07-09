İkinci El Araç Fiyatları Haziran Ayında Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Haziran Ayında Düştü

VavaCars'ın yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, ikinci el araçlarda satış fiyatları haziran ayında yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Haziran ayıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında üst üste iki ay düşüş gerçekleşti. İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından haziranın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 24,7 gerçekleşti. İkinci el araç fiyatları ise yılın başından haziran sonuna kadar yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi. Ayrıca, VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, finansman çözümlerinde yaşanan daralmaya bağlı olarak tüketici talebinde bir yavaşlama olduğunu ve ikinci el araç alımında fırsat dönemine girildiğini belirtti.

09.07.2024 13:35
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VavaCars, yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, ikinci el araçlarda satış fiyatları haziran ayında yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin haziran sonuçlarını paylaştı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı raporda, mayıs ayından sonra haziran ayında da ikinci el araç fiyatları düşüş gösterdi. İkinci el araçlarda satış fiyatları haziranda yüzde 3,5 düşüş kaydetti. 2023 Aralık ayında başlayan fiyat artışı mayıs ayındaki düşüşle son bulmuştu. Haziran ayıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında üst üste iki ay düşüş gerçekleşti.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından haziranın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 24,7 gerçekleşti. İkinci el araç fiyatları ise yılın başından haziran sonuna kadar yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi. Öte yandan dolar kuru da yılın başından altıncı ayın sonuna kadar TL karşısında yüzde 10 arttı.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim segment olarak ele alındığında haziranda tüm segment araçlarda düşüş yaşanırken en fazla düşüş A segment araçlarda gerçekleşti. Yaş bazında incelendiğinde ise tüm araç gruplarında düşüş görülmekle birlikte en çok fiyat düşüşü 0-3 yaş grubu araçlarda kaydedildi.

"6 ay ve 6 bin km sınırının uzaması panik alımların önüne geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, haziranda taşıt kredisi ve taksitli kredi kartı ödemesi gibi finansman çözümlerinde yaşanan daralmaya bağlı olarak, tüketici talebinde bir yavaşlama gerçekleştiğini belirtti.

Gözelekli, "Yeni yönetmelik öncesi satışı hızlandırılmaya çalışılan eski üretim sıfır araçlardaki ciddi kampanya ve indirimler de bu yavaşlamada etkili oldu. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı'nın 6 ay ve 6 bin kilometre sınırını uzatma kararı da olası panik alımlarının ve fiyat artışının önüne geçti. Tüm bu gelişmelere baktığımızda, fiyat düşüşüne sebep olan talep daralması aynı zamanda biriken ve ertelenen talep anlamına geliyor. Böylece ikinci el araç alımında fırsat dönemine girdiğimizi öngörüyoruz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

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