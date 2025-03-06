İkinci El Araç Piyasasında Bayram Beklentisi

Ekonomi

İkinci el araç piyasasında bayram öncesi hareketlik beklentisi

MALATYA - Malatya'da, yüzde 25'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil satışlarında durağanlığının devam ettiğini belirten esnaf, hareketlilik için Ramazan bayramını bekliyor.

Malatya'da, ikinci el araç piyasasında yüzde 25'lere varan fiyat düşüşü yaşandığını buna rağmen işlerin durgun olduğunu ifade eden galerici esnafı bir milyonluk bir aracın 750 bin TL'ye satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadığını söyledi.

"Durağanlık devam ediyor"

2024 yılı sonlarında sektörde başlayan durağanlığın devam ettiğini kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, Ramazan ayının ortaları itibariyle satışlarda bir hareketlilik beklediklerini ifade etti.

"Fiyatlarda yüzde 25'lere varan düşüş yaşanıyor"

Faiz indirimleri ile krediye erişiminde fiyatları doğrudan etkilendiğini aktaran Levent, bir milyonluk araçlarda yüzde 25'lere varan indirimlere rağmen sektördeki durgunluğunun devam ettiğini söyledi.