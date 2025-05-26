İkinci El Araç Piyasasında Bayram Hareketliliği

İkinci el araç piyasasında hem bayram, hem yaz hareketliliği

KONYA - Konya'da ikinci el araç piyasası geçtiğimiz aylarda durgun seyrederken, yaz tatilinin gelmesi ve bayrama sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar bu süreçte dolandırıcıların kaparo yöntemine dikkat çekiyor.

Konya'da bir süredir durgun seyreden ikinci el araç piyasası, yaz tatilinin yaklaşması ve Kurban Bayramı öncesi hareketlendi. Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, araç piyasasının son zamanlarda durgun seyrettiğini ifade ederek, "Bayram öncesi insanlar bayramı arabasız geçirmemek, akabinde de tabii yaz tatili var, tatili arabasız geçirmemek adına bir hareketlilik var ama araç alacaklar için aslında son fırsatlar diyebiliriz. Çünkü sıfır araçlara sürekli zamlar geliyor. Gelen zamlar ikinci ele tam yansımış değil, bazı marka ve modellerde yansımış olsa dahi bütün araçları kapsamadı" dedi.

"Araç almanın tam zamanı"

Sıfır araç ile ikinci el araç piyasasındaki ara farkın yükseldiğine değinen Acıbadem, "Sıfır araçların bir gün plakası takılmış, yeni tescil yapılmış bir araç ile bayideki sıfır araç arasında çok fark var. Bu fark eskiden standart zamanda yüzde 5-6 gibi rakam aşağı düşüyordu. Plakayı taktığınız an, tescil yapıldıktan sonra şuan makas yüzde 20 ile 25 arasında. Sıfır araçlara piyasalardan dolayı sürekli zam geliyor. Bu da ikinci el araç piyasasına zam olarak tam yansımış değil, tabii burada dengeyi tamamen oturtacak olan bir nokta ise faiz. Ülkemizde faiz oranları geriye düştükçe bunun otomatik araç fiyatlarına etki yapacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar faizli mevduata paralarını yatırıyor, yani yatırıma ya da ekstralara, lükse biraz daha ara vermiş oluyor. Diğer türlü de vatandaşın imkanı yok, araç kredisiyle araç almak istiyor. Burada da faiz oranları yüksek olduğu için aracın maliyetinde ciddi bir artış oluyor. Haliyle rakamlar çok yükseldiği için vatandaş böyle geri planda durmaya çalışıyor. Araç ihtiyacı olan şu an araç almanın tam zamanı" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların ağına dikkat

Araç almak isteyen vatandaşlara dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan Abdullah Acıbadem, "Araç ilanlarında şu an için güvenli araç ilanı yükleme olayı var. Lakin işte gerek sosyal medyada gerek farklı mecralarda aracın fiyatını düşük olarak ilana koymuş olanlar var. ve burada genelde kapora dolandırıcılığı yapıyorlar. Hiçbir şekilde rastgele internet üzerinde, sanal ortamda gördüğünüz bir ilana direkt kapora vermeye kalkmayın. Yani burada eğer esnafsa, yetki belgeli esnaf ise sorun olacağını asla düşünmüyoruz. Çünkü Ticaret Bakanlığı yetki belgesi verirken o kişileri eleyerek seçerek veriyor. Yani bu esnafın herhangi bir suça karışmış olayı yoktur, ticareti düzgündür sonuç olarak yetki belgesini alıyor. Lakin diğer türlü bireysel olarak ilan atıyor, farklı bir kişidir ya da internetten kopyaladığı bir arabayı ilana yükleyerek burada kapora dolandırıcılığı yapıyor. Buna dikkat etmelerini kesinlikle öneriyorum" diye konuştu.