İkinci El Araç Piyasasında Bayram Hareketliliği Bekleniyor

12.03.2026 11:52
Türkiye'de bayram öncesi ikinci el otomobil talebinin artması bekleniyor, canlılık geleceği öngörülüyor.

Türkiye'de araç ticaretinin büyük bölümünü oluşturan ikinci el otomobil piyasasında bayram öncesi hareketlilik beklentisi artıyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle bayram ve yaz sezonu öncesinde ikinci el araç talebinin hız kazandığını belirterek, piyasada gelecek haftalarda canlılık beklediklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında 11 milyon 213 bin 405 aracın devrinin gerçekleştiğini anımsatan Erkoç, bu rakamın, ikinci el araç ticaretinin Türkiye otomotiv sektörünün hacmini ortaya koyduğunu bildirdi.

Erkoç, ikinci el otomobil piyasasının, Türkiye'de otomotiv ticaretinin temel dinamiği olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de otomotiv ticaretinin çok büyük bir bölümü ikinci el araç piyasasında gerçekleşiyor. TÜİK verileri her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiğini gösteriyor. Bu tablo, ikinci el otomotiv sektörünün ülke ekonomisinde ne kadar büyük bir hacme sahip olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

"Yılın ilk aylarında talep güçlü seyretti"

Bu yıl da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin sürdüğüne dikkati çeken Erkoç, yılın ilk aylarında talebin güçlü seyrettiğini söyledi.

Erkoç, Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasının, yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüyerek 582 binin üzerinde satışa ulaştığını aktardı.

Yılın ilk aylarının, genellikle piyasada yönün belirlendiği dönemler olduğunu dile getiren Erkoç, "Bu yıl ikinci el araç piyasasının güçlü başlangıç yaptığını görüyoruz. Türkiye'de ikinci el araç ticareti çok büyük bir ekosistem. Binlerce işletme, 10 binlerce çalışan bu sektörün içinde yer alıyor. Bu nedenle piyasadaki hareketlilik, ekonominin birçok alanını doğrudan etkiliyor." diye konuştu.

Erkoç, yılın son döneminde sıfır araç tarafında başlatılan kampanyaların bu yılın ocak ve şubat aylarında da devam ettiğine dikkati çekerek, bunun ikinci el piyasasına da doğrudan yansıdığını bildirdi.

"Araç alım satımında yetki belgeli ve kurumsal işletmeler tercih edilmeli"

Erkoç, bayram tatillerinin araç piyasasında geleneksel olarak hareketlilik yarattığına ve özellikle seyahatlerin arttığı dönemlerde araç talebinin yükseldiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle araç talebinde de artış görülebiliyor. Özellikle ikinci el araç piyasasında bayram öncesinde daha hareketli bir dönem yaşanabiliyor. Bayram dönemlerinde birçok kişi araç sahibi olmayı ya da mevcut aracını yenilemeyi tercih edebiliyor. İkinci el pazarı, bu noktada önemli bir alternatif sunuyor. İkinci el araç piyasası, vatandaşların daha hızlı ve erişilebilir şekilde araç sahibi olabildiği bir alan. Bayram gibi seyahat yoğunluğunun arttığı dönemlerde bu talep daha da belirgin hale geliyor. Özellikle bayram öncesinde belirgin hareketlilik yaşanıyor."

Erkoç, araç alım satım işlemlerinde güvenli ticaretin önemine de dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın araç alım-satım işlemlerini mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Bu hem güvenli ticaret hem de tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

