İkinci El Araç Piyasasında Fiyat Düşüşü

Ekonomi

İkinci el otomobil piyasasında gözler yılın son iki ayına çevrildi

MALATYA - Malatya'da, durgunluk yaşanan ikinci el araç piyasasının yüzde 20'lere varan fiyat düşüşüyle birlikte hareketlenmesi beklenirken, galerici esnafı araç almanın tam zamanı olduğu belirtti.

Malatya'da, ikinci el araç piyasasında yüzde 20'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen satışların beklenen düzeyde olmadığını aktaran galerici esnafı yılın son iki ayı için umutlu.

Yük faiz oranlarının sektörü olumsuz yönden etkilendiğine dikkat çeken esnaf fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını kaydederek, araç almanın tam zamanı olduğu söyledi.

Sektörde belirli aralıklarla yaşanan dalgalanmaların piyasalara olumsuz yansıdığını aktaran, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüksek faizlerin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Fiyatlarda yüzde 20'lere varan düşüşlere rağmen beklenen hareketliğin yaşanmadığını da belirten Göksel, araç almanın ise tam zamanı olduğunu söyledi.