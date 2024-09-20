İkinci El Araç Satışında IBAN Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Satışında IBAN Dolandırıcılığı Uyarısı

İkinci El Araç Satışında IBAN Dolandırıcılığı Uyarısı

Durgun piyasa dolandırıcıları harekete geçirdi. Avukat Hardal, güvenli ödeme sistemi tavsiye etti.

20.09.2024 10:39
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İkici el satışlarında yaşanan durgunluk dolandırıcıların iştahını kabarttı, birçok satıcı ise IBAN dolandırıcılığının mağduru oldu. Avukat Kürşat Hardal, vatandaşlara güvenli ödeme sistemi kullanmayı tavsiye etti.

Son dönemlerde ikinci el araç satışlarında gözlemlenen durgunluk, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Vatandaşlar, 'sazan sarmalı' ve 'change' gibi bilinen dolandırıcılık yöntemlerinin yanı sıra, yeni bir hile olan 'IBAN dolandırıcılığı' ile karşı karşıya kaldı. Dolandırıcıların alıcı kişinin aile üyesiymiş gibi yakınlık kurduğunu belirten Av. Hardal, "IBAN isteme konusunda başka bir kişinin IBAN'ı isteniyor ve para oraya gönderilsin deniliyor. Ancak bu durumdan ne alıcının ne de satıcının haberi var. Ortada üçüncü bir kişi var. Alıcı diyor ki ben para gönderdim satıcı diyor ki hayır göndermedin. Dolandırıcılıklar böyle meydana geliyor. Bu durum nitelikli dolandırıcılığa giriyor" şeklinde konuştu.

"Güvenli ödeme sistemi kullanılmalı"

2. el araç piyasasının durgunluğundan dolayı çeşitli dolandırıcılıklar ortaya çıktığını ifade eden Avukat Kürşat Hardal, "Genellikle IBAN dolandırıcılığı dediğimiz bir husus söz konusu. Araç satım ilan sitelerinde verilen ilanlar üzerinden ilana verenin hiç haberi olmaksızın başka bir kişi ilanı görüyor ilan numarasıyla bir aracılık yapmak için satıcıya ulaşıyor. Satıcı komisyon karşılığında almasına tamam diyor. Alıcıyı buluyor. Aslında bu üçüncü kişi ne alıcıyı ne de satıcıyı tanıyor. Fakat aile üyesi olduğunu belirterek yakınlık kuruyor. Bu şekilde notere devir için gittiğinde fiyat noktasında anlaştırıyor. IBAN isteme konusunda başka bir kişinin IBAN'ı isteniyor ve para oraya gönderilsin deniliyor. Ancak bu durumdan ne alıcının ne de satıcının haberi var. Alıcı diyor ki 'ben para gönderdim', satıcı diyor ki 'hayır göndermedin.' Dolandırıcılıklar böyle meydana geliyor. Bu 'nitelikli dolandırıcılık' oluyor. Dikkat edilmesi gereken konu şu alıcı alacağı aracın satıcısına göndermelidir parayı. Noterin güvenli ödeme sistemi kullanılmalıdır. Ruhsat sahibinin dışında üçüncü bir kişiye kesinlikle ödeme yapılmamalı. Bu tarz durumlarda şikayetler üzerine olay soruşturulmaya başlanır. Fakat dolandırıcılar bu parayı sanal paraya çevirdikleri için bu paranın geri dönüşü çok zor oluyor" dedi.

"Alıcı ve satıcı yüz yüze alışveriş yapmalı"

Mağdur insanların durumlarıyla vatandaşları dolandırmaya çalışan çok insan olduğunu belirten galerici Erdil Bulmuş, "Kredilerin verdiği faiz oranlarıyla birlikte satışlar durgunlaştı. Halk inanmaya ve ucuz mal almaya çok müsait bir hale geldi. Ucuz etin yahnisi nasıl yenmezse ucuz malın da pek hayrı olmuyor. Bu nedenle kişi alacağı aracın piyasasını bilmeli. Ruhsat sahibi ile iletişime geçilmeli. Ruhsatta kim yazıyorsa sahibi odur. Ödeme konusunda güvenilir ödeme satış sistemi geldi. Bu kullanılmalı. En azından dolandırıcıların önünü kesiyor. Artık mağdur insanların durumlarını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan çok insan var. Vekaletle satış yapmakta çok sıkıntılı bir hal aldı. Bu nedenle alıcı ve satıcı kendileri bir araya gelip yüz yüze alışveriş yapmalı" şeklinde konuştu.

"Dolandırıcı, araç kendisininmiş gibi satıyor"

İnternet sitelerinde dolandırıcılığın çok olduğunu söyleyen galerici Mustafa Kuruçay ise, "Dolandırıcılık internet sitelerinde çok oluyor. Dolandırıcı, kendinin olmayan aracı kendisininmiş gibi satıyor. Örneğin Sivas'ta bir araç buluyor. Araç sahibinden fotoğraflarını istiyor. Kapora gönderip ilandan kaldırıyor. Daha sonra kendisi farklı bir fiyatla aynı arabayı internete koyuyor. Vatandaşlar araç sahibinden ruhsatı istemeli. Eğer kapora gönderecekse ruhsattaki isimle verilen IBAN adresindeki isim uyuşuyor mu bunlara dikkat edilmeli" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Satışında IBAN Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika

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