İkinci El Elektrikli Araçlara İlgi Artıyor

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şarj altyapısının yaygınlaşması, araç menzillerinin artması ve ekspertiz firmalarının sürece uyum sağlamasıyla ikinci el elektrikli araçlara ilginin artacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars'ın 1143 kişiyle düzenlediği anket çalışmasında katılımcılara "Bir sonraki aracınızı hangi motor türünde tercih edersiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 40'ı "Hibrit", yüzde 25'i "Benzinli", yüzde 22'si "Elektrikli", yüzde 13'ü "Dizel" yanıtını verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, elektrikli araçların sıfır araç satışlarındaki payı 2024 Haziran ayında yüzde 9,5 iken, 2025 Haziran'da yüzde 27,6'ya yükseldi. Aynı şekilde, 2024 Ocak-Haziran döneminde toplam satışlardaki elektrikli araç oranı yüzde 8,5 iken, bu oran 2025'in aynı döneminde yüzde 17,6'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, elektrikli araçların sıfır araç pazarında güçlü bir ivme yakaladığını ancak ikinci elde bu eğilimin sınırlı kaldığını ifade etti.

İkinci elde elektrikli araçlara talebin artması için altyapı gelişimine ihtiyaç olduğunu belirten Gözelekli, "Metropollerde her ne kadar şarj istasyonu sayısı daha fazla olsa da diğer şehirlerde sınırlı seviyede kalabiliyor. Yaygın bir şarj istasyonu altyapısına ulaşılması durumunda ikinci ele talep de daha fazla artabilir. Çünkü, kullanıcılar özellikle uzun yol yaparken şarj noktalarına erişememe endişesi yaşayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Fiyat dengesi ve batarya testleri önem kazanıyor

Gözelekli, ikinci el elektrikli araç piyasasında fiyatlandırmanın belirleyici unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, alıcı-satıcı dengesinin henüz istikrar kazanmadığını kaydetti.

Yeni teknolojilerle üretilen sıfır araçların, iki yıl önceki modellerden daha uygun fiyatla sunulabildiğini, bu durumun beklenenden fazla değer kaybına neden olabildiğini aktaran Gözelekli, şöyle devam etti:

"Bu da beklentinin üzerinde bir değer kaybına sebebiyet verebiliyor. Öte yandan, batarya durumu, yazılım güncellemeleri gibi kriterlerin elektrikli araçlar üzerindeki fiyat etkisi de daha tam anlamıyla benimsenmiş değil. Dolayısıyla araç sahibi olmak isteyenler de alışık oldukları motor tiplerine hala daha fazla rağbet gösteriyor. Mevcut sıfır elektrikli araçların, önümüzdeki dönemde daha da fazla ikinci el piyasasında yer almasıyla birlikte standartlar daha net oturmaya başlayacaktır."

Gözelekli, ikinci el elektrikli araçların yükselişi için sektörün de dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Elektrikli araçlar, otomotiv dünyasında dönüşümün simgesi haline gelirken, bu dönüşümün ikinci el pazarında da sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için çeşitli adımlar atılması gerekiyor. Özellikle batarya testlerinin yaygınlaşması ve ekspertiz firmalarının sürece ayak uydurması, elektrikli araçların önünü açacak kritik başlıklar arasında yer alıyor." değerlendirmelerinde bulundu.