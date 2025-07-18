İkinci El Elektrikli Araçlara İlgi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İkinci El Elektrikli Araçlara İlgi Artıyor

18.07.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla ikinci el elektrikli araçlara talep artacak. Altyapı önemli!

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şarj altyapısının yaygınlaşması, araç menzillerinin artması ve ekspertiz firmalarının sürece uyum sağlamasıyla ikinci el elektrikli araçlara ilginin artacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars'ın 1143 kişiyle düzenlediği anket çalışmasında katılımcılara "Bir sonraki aracınızı hangi motor türünde tercih edersiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 40'ı "Hibrit", yüzde 25'i "Benzinli", yüzde 22'si "Elektrikli", yüzde 13'ü "Dizel" yanıtını verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, elektrikli araçların sıfır araç satışlarındaki payı 2024 Haziran ayında yüzde 9,5 iken, 2025 Haziran'da yüzde 27,6'ya yükseldi. Aynı şekilde, 2024 Ocak-Haziran döneminde toplam satışlardaki elektrikli araç oranı yüzde 8,5 iken, bu oran 2025'in aynı döneminde yüzde 17,6'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, elektrikli araçların sıfır araç pazarında güçlü bir ivme yakaladığını ancak ikinci elde bu eğilimin sınırlı kaldığını ifade etti.

İkinci elde elektrikli araçlara talebin artması için altyapı gelişimine ihtiyaç olduğunu belirten Gözelekli, "Metropollerde her ne kadar şarj istasyonu sayısı daha fazla olsa da diğer şehirlerde sınırlı seviyede kalabiliyor. Yaygın bir şarj istasyonu altyapısına ulaşılması durumunda ikinci ele talep de daha fazla artabilir. Çünkü, kullanıcılar özellikle uzun yol yaparken şarj noktalarına erişememe endişesi yaşayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Fiyat dengesi ve batarya testleri önem kazanıyor

Gözelekli, ikinci el elektrikli araç piyasasında fiyatlandırmanın belirleyici unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, alıcı-satıcı dengesinin henüz istikrar kazanmadığını kaydetti.

Yeni teknolojilerle üretilen sıfır araçların, iki yıl önceki modellerden daha uygun fiyatla sunulabildiğini, bu durumun beklenenden fazla değer kaybına neden olabildiğini aktaran Gözelekli, şöyle devam etti:

"Bu da beklentinin üzerinde bir değer kaybına sebebiyet verebiliyor. Öte yandan, batarya durumu, yazılım güncellemeleri gibi kriterlerin elektrikli araçlar üzerindeki fiyat etkisi de daha tam anlamıyla benimsenmiş değil. Dolayısıyla araç sahibi olmak isteyenler de alışık oldukları motor tiplerine hala daha fazla rağbet gösteriyor. Mevcut sıfır elektrikli araçların, önümüzdeki dönemde daha da fazla ikinci el piyasasında yer almasıyla birlikte standartlar daha net oturmaya başlayacaktır."

Gözelekli, ikinci el elektrikli araçların yükselişi için sektörün de dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Elektrikli araçlar, otomotiv dünyasında dönüşümün simgesi haline gelirken, bu dönüşümün ikinci el pazarında da sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için çeşitli adımlar atılması gerekiyor. Özellikle batarya testlerinin yaygınlaşması ve ekspertiz firmalarının sürece ayak uydurması, elektrikli araçların önünü açacak kritik başlıklar arasında yer alıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Elektrikli Araçlara İlgi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış 1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
16:43
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi
"Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
16:37
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
16:32
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
16:29
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde
Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
16:03
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor
Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
15:52
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
15:47
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
15:33
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 12:27:32. #7.13#
SON DAKİKA: İkinci El Elektrikli Araçlara İlgi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.