İkinci El Oto Satışında Düzenlemeler Uzatıldı

TİCARET Bakanlığı, ikinci el oto satışında 6 ay- 6 bin kilometre kuralı ve ilan kısıtlaması düzenlemesinin 6 ay uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek; adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu çerçevede, halihazırda yürürlükte olan iki önemli düzenleme bulunmaktadır; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı yasaklanmıştır. Ayrıca ikinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasak kapsamına alınmıştır" denildi.

'146 MİLYON LİRA PARA CEZASI UYGULANDI'

Söz konusu düzenlemelerin geçerlilik süresinin daha önce 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatılarak, "Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında; 6 ay - 6 bin kilometre kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda; söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay - 6 bin kilometre kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'GEREKTİĞİNDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK'

Açıklamada ayrıca, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulamanın aynı şekilde devam edeceği işaret edilerek, "Yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edilecektir. Bu kapsamda noterlikler, söz konusu satışları engellemeye devam edecek ve denetimler sürecektir. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla mevzuat düzenlemelerimizi titizlikle sürdürürken, gerektiğinde ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde de değerlendirmelerde bulunulmaya devam edilecektir" denildi.