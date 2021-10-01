İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller

Sıfır araç tarafında fiyatlarda yaşanan artış ve bayilerde yaşanan araç tedarikindeki problem otomobil alacakları ikinci ele yönlendirdi. Vatandaşlar, bayide araç bulamadığı için ikinci elde fiyat araştırması yapmaya başladı.

YENİSİNİ ALAMAM KORKUSU

Fiyatların yüksek olması piyasayı da olumsuz etkiliyor. Satıcılar "Bu fiyata satarsam yenisini alamam" mantığıyla fiyatı yüksek tutarken, alıcılar da piyasanın pahalı olmasından şikayet ediyor.

150 BİN TL'NİN ALTINDAKİ ARAÇLAR

Sizler için fiyatı 150 bin TL'nin altında kalan araçları araştırdık. İşte araç alacaklar için farklı marka ve modellere ait 150 bin TL'nin altındaki modeller: