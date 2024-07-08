İkinci El Otomobil Piyasası Durgunluğu Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Otomobil Piyasası Durgunluğu Sürüyor

İkinci El Otomobil Piyasası Durgunluğu Sürüyor

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ederken, bayilerin sıfır araçlar için düzenlediği kampanyalar piyasayı daha da yavaşlattı. Kredi faizlerinin yüksek olması ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun olmayan araçların kampanyalı fiyatlarla satışa sunulması, ikinci el otomobil piyasasının olumsuz etkilenmesine neden oldu. Araç fiyatlarında son bir yılda yaklaşık %30 düşüş yaşandı ve satışlar yarı yarıya azaldı. Önümüzdeki kış döneminde araç fiyatlarında da düşüş bekleniyor.

08.07.2024 15:14
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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk sürerken, bayilerin sıfır araçlar için düzenlediği çeşitli kampanyalar piyasayı daha da yavaşlattı.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Son dönemde kredi faizlerinin yüksek olması ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkilemişti. Öte yandan Türkiye'de satışa sunulacak sıfır araçlarda; Avrupa Birliği otomobil ve yol güvenliği mevzuatına göre akıllı hız yardımı, uykulu sürücü uyarısı, otomatik frenleme gibi bir dizi güvenlik önlemi zorunlu hale gelecek. Bayiler ise bu mevzuata uygun olmayan araçları kampanyalı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu durum da ikinci el otomobil piyasasının daha da yavaşlamasına neden oldu.

Bayilerin sıfır araç kampanyalarının ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkilediğini vurgulayan Galerici Gökhan Ardeşen, "Bayiler, Ağustos ayında Avrupa Birliği mevzuatına uygun olan güvenlik paketli araçları satmak zorunda kalacak. Bu durumdan dolayı bayiler bazı araçlarında kampanyalar yaptı. Vatandaşlara sıfır araçlar ikinci eldeki araçlardan daha cazip hale geldi. Bu durum da ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkiledi" dedi.

Kredi faizlerinin yüksek olmasının da piyasayı olumsuz etkilediğini ifade eden Ardeşen, "Şu anda kredi çekip araç alacak müşteriler beklemeye geçti. Kredi faiz oranları yüksek. Peşin olarak araç alacak vatandaşlar da şu an beklemede. Vatandaşlar paralarını araç almayarak mevduat faizlerine yatırıyor. Araç fiyatlarının yükselmesi beklenmediği için nakit olarak araç alacaklar da geri çekildi" diye konuştu.

Araç fiyatlarının düştüğünü de belirten Ardeşen, "Araç fiyatlarında son 1 senede yüzde 30'a yakın düşüş oldu. Geçen seneye göre satışlarımız düşük, satışlarımız yarı yarıya düştü. Normalde yazın ve bayram öncesi dönemlerde araç satışları artardı. Bu dönemde ikinci el otomobilde hareketlilik yaşanmadı. Önümüz kış araç fiyatlarında yine düşüş görülebilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Otomobil Piyasası Durgunluğu Sürüyor - Son Dakika

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