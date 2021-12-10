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İkinci el ürün pazarına ilgi arttı - Son Dakika

İkinci el ürün pazarına ilgi arttı

10.12.2021 11:45
İkinci el ürün pazarına ilgi arttı

Tokat'ta, piyasadaki ürünlerin fiyatının artması sonucu vatandaş daha hesaplı olan ürünleri ikinci el pazarında alma imkanı buluyor.

Tokat'ta, piyasadaki ürünlerin fiyatının artması sonucu vatandaş daha hesaplı olan ürünleri ikinci el pazarında alma imkanı buluyor.

Tarihi Sulu Sokak Çarşısına bir asırdır cuma günleri kurulan ikinci el eşya pazarı ilgi görüyor. Sıfırı pahalı olan ürünlerin alıcı bulduğu pazarda antika eşyalardan, tarım aletlerine, süs eşyalarından yedek parçaya, elektronik eşyalardan hırdavat aletlerine kadar birçok ürünü bulmak mümkün. İkinci el giysi, ayakkabı, çocuk kıyafetleri de cuma pazarında alıcı buluyor. İkinci el kıyafetleri genelde yabancı uyruklu vatandaşlar tercih ediyor.

"Piyasada sıfırını alamayanlar buraya gelip ikinci elden daha ucuz alabiliyor"

6 yıldır ikinci el ürün satışı yapan Duran Salman, piyasaya göre Cuma pazarında fiyatların hesaplı olduğunu belirterek, "Piyasada sıfırını alamayanlar buraya gelip ikinci elden daha ucuz alabiliyor. Mesela baltanın yenisi 120 lira biz 20 liraya veriyoruz. Çapaların yenileri 30 lira biz 5 liraya veriyoruz. Taşlama makinesinin yenisi 500-600 lira biz burada 50-100 liraya veriyoruz" dedi.

Cuma pazarına 20 yıldır antika eşyanın yanı sıra ikinci el ürün satışı yapan Ahmet Kerem, "Piyasada sıfır ürünler pahalı olduğu için ikinci el daha fazla rağbet görmeye başladı. Daha fazla satış oluyor. Örnek verecek olursak piyasada demlik takımı 180 lira bizde 60 lira. Sıfırını alamayan gelip bizden alıyor" diye konuştu. Pazar esnafından Hasan Demir de piyasaya göre Cuma pazarında fiyatların düşük olduğunu kaydetti.

"Sıfırını alamayan burada bütçesine göre alıp işini görüyor"

Cuma pazarından alışveriş yapan Burhan Güneş, ihtiyacı olan ürünü cuma pazarından temin ettiğini ifade ederek, "Fiyat konusunda diğer yerlerden cazip. Geçmişten gelen bir Cuma pazarı geleneği sürdürüyor. Geçmiş yıllara göre bugün ki hali çok geride. Ama fiyatlar cazip. Sıfır malzeme nadir bulunuyor, genelde kullanılmış ikinci el eşyalar var. Sıfırını alamayan burada bütçesine göre alıp işini görüyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

İkinci el ürün pazarına ilgi arttı
İkinci el ürün pazarına ilgi arttı
İkinci el ürün pazarına ilgi arttı
İkinci el ürün pazarına ilgi arttı
İkinci el ürün pazarına ilgi arttı
İkinci el ürün pazarına ilgi arttı
İkinci el ürün pazarına ilgi arttı

Tarım, Tokat, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el ürün pazarına ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi


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